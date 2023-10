Neue Quarantänestation für das Tierheim

Bielefelder Bäder spenden Erlös aus Hundeschwimmen

Bielefeld. Ein großes Herz für Tiere haben erneut die Besucher des Hundeschwimmens im Senner Waldbad bewiesen. 1.700 Euro erhält der Bielefelder Tierschutzverein aus den Erlösen des nunmehr vierten Hundeschwimmens der Bielefelder Bäder (BBF). Geschäftsführer Jürgen Athmer freut sich: „Die Veranstaltung zum Ende der Freibadsaison war wieder ein großer Erfolg. Wir haben auf das Eintrittsgeld komplett verzichtet und die Summe noch ein wenig aufgestockt.“ 298 Hunde und 540 Menschen hatten an der Veranstaltung am 2. September teilgenommen.

Den Erlös bekommt, wie in den Vorjahren, das Tierheim in Senne. „Wir können das Geld gut gebrauchen, denn wir möchten eine neue Quarantänestation bauen. Dafür darf gerne noch gespendet werden, denn wir finanzieren das Tierheim in Senne größtenteils aus Spenden“, sagt Tierheimleiterin Jutta Scharper.

Die derzeitige Quarantänestation wurde 1972 gebaut und entspricht nicht mehr den behördlichen Anforderungen. Die Planungsarbeiten sind bereits abgeschlossen, aber es fehlen noch Spenden, damit die Gewerke beauftragt werden können.

Hundeschwimmen im Senner Waldbad hat Tradition

„Beim Hundeschwimmen geht es in jedem Jahr zwischen den Tieren sehr friedlich zu. Jedes Jahr kommen viele begeisterte Hundebesitzer und auch Badegäste ohne Hund steigen zum Saisonende ins Becken“, sagt Organisatorin Carola Niebuhr. Die Menschen haben das Sport- und das Springerbecken für

sich, während sich die Hunde im Nichtschwimmerbecken vergnügen.

Mit Eintrittsgeld in Höhe von 1.192 Euro und zusätzlichen Spenden in Höhe von 436,62 Euro kamen in diesem Jahr 1628,62 Euro zusammen – die BBF hat dann noch aufgerundet. „Das Interesse der Besucher ist ungebrochen. In den vergangenen Jahren kamen so insgesamt 7.200 Euro für das Tierheim zusammen. Das Hundeschwimmen ist eine schöne Tradition geworden“, sagt Athmer. Auch 2024 soll es wieder am Saisonende im Senner Waldbad stattfinden.