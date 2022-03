Neue Cocktails in der Alten Brennerei

Oelde. Wer hat sich nicht schon einmal gewünscht, seine Freund:innen mit selbst gemixten Cocktail-Kreationen zu beeindrucken? Das Anno 1664 in Oelde macht das jetzt möglich: Mit vier zweieinhalb-stündigen Cocktailkursen pro Monat, die sowohl Wissen als auch Profi-Tricks vermitteln und dabei auch noch richtig Spaß machen. Nach einem Begrüßungsdrink geht es an die voll ausgestatteten Bararbeitsplätze: Eisbehälter, Profi-Bar-Equipment und Mix-Zutaten stehen schon bereit, ebenso wie das facettenreiche Produktportfolio an Premium-Spirituosen. Ob Gin, Rum oder unterschiedlichste Liköre – das Familienunternehmen Schwarze und Schlichte bietet alles aus einer Hand und kann so auch abwechslungsreiche Cocktailkurse realisieren. Auch private Feiern lassen sich im Anno 1664 organisieren, zum Beispiel für einen eigenen Kurs mit den besten Freund:innen, in dem man die gemeinsamen Lieblingsdrinks mixen lernt.

„Bei uns sind fast keine zwei Cocktailkurse gleich“, erläutert Florian Illenseer, Eventmanager im Anno 1664. „Pro Workshop bereiten wir vier Cocktails zu. Diese wechseln stetig und decken sowohl Klassiker als auch Szene- und Trend-Cocktails ab, damit auch wirklich für jede und

jeden etwas dabei ist.“ Dabei achten die Barkeeper:innen darauf, einen guten Mix aus Einsteiger- und Fortgeschrittenen-Cocktails zu zeigen und eine bunte Mischung an Zutaten anzubieten. „Einige Cocktails lassen sich ganz leicht zuhause mit gängigen Zutaten nachmachen, beispielsweise mit Eiern, Zitrone, Gurken und Vanillezucker. Andere Zutaten, wie beispielsweise Zitronengras und Passionsfrüchte, sind eher spezieller. Prinzipiell lassen sich aber alle Cocktails auch zuhause mixen.“

Tradition trifft Moderne

Bereits von außen lässt die Event-Location Anno 1664 erahnen, was sich in ihr verbirgt. Eine massive Backstein-Fassade, gekrönt von einem verzierten Giebel und durchbrochen von einer großflächigen modernen Fensterfront: Nach einem längeren Umbau erstrahlt die „Alte Brennerei“ des Familienunternehmens Schwarze und Schlichte in Oelde im neuen Glanz und mit neuer Funktion als vielseitige Event-Location, beispielsweise mit einem breiten Programm an Cocktail-Kursen für alle. Wer durch die Eingangstür geht, wird in warmes Licht gehüllt. Gewölbeartige, haushohe Holzregale zieren die Wände und inszenieren die Premium-Produkte des Unternehmens. Mittig im Raum zieht die fest installierte Theke alle Blicke auf sich – sie ist mit sechs vollständig ausgestatteten Bar-Arbeitsplätzen das Herzstück des Anno 1664 und Mittelpunkt der hier stattfindenden Events. Viermal im Monat vermitteln Profi-Bartender:innen in Cocktailkursen Wissen rund um Drinks aller Art und geben Barkeeper-Skills sowie -Know-how weiter. Auch für geschlossene Gesellschaften bis maximal 18 Personen ist die Location buchbar. Damit ist sie der ideale Treffpunkt für die nächste Geburtstagsfeier oder einen entspannten Abend mit Freunden.

Interessierte können sich auf www.anno1664.de über die verschiedenen Möglichkeiten und Termine der aktuellen Cocktailkurse informieren und dort auch direkt buchen. Konkrete Fragen beantwortet das professionelle Team gern per E-Mail an anno1664@schwarze-schlichte.de oder telefonisch unter 02522/9302261.