Neuauflage Gesund und fit an der Weser

Sportkurse mit der VHS Minden, dem Sportbüro und der Minden Marketing GmbH auf den Weserwiesen.

Minden Die VHS Minden und die Minden Marketing GmbH freuen sich, auch in diesem Jahr wieder das beliebte Format „Gesund und fit an der Weser“ anbieten zu können. Für Kinder und Jugendliche bietet das Sportbüro im Rahmen des Projekts „Bewegung im Quartier“ ebenfalls Kurse an. Dieses Projekt wird gefördert von einigen Krankenkassen des GKV-Spitzenverbands.

Bei einem breiten Angebotsmix aus Sportkursen an der Weser lässt sich der Sommerurlaub in diesem Jahr an der frischen Luft in der Natur in der Heimat genießen.

In der Zeit vom 13. Juli bis 31. Juli 2021 finden die Kurse mit den erfahrenen VHS Dozenten von montags bis samstags kostenfrei und ohne Anmeldung auf den Weserwiesen gegenüber der KSG statt. Die Teilnehmer müssen lediglich im Sportoutfit und mit eigener Sportmatte erscheinen. Kostenfreies Parken ist auf Kanzlers Weide möglich. Sanitäranlagen stellt der KSG

zur Verfügung. Der Kursplan ist unter https://bit.ly/3gso4da abrufbar. Der Auftakttermin ist am 13. Juli 2021 um 17:30 Uhr mit dem Kursangebot „Nordic Walking“.