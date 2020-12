Nach acht Wochen Umbau ein völlig neues Tankerlebnis an der star – Tankstelle in Bünde

Eine mehr als doppelt so große Fläche, neues Bistrokonzept und modernes Design – so sieht morgen der Neustart der star Tankstelle an der Wasserbreite 15 aus.

Bünde. Die Umbauten hatten es in sich: In nur acht Wochen wurden das komplette Shopgebäude und die Waschhalle abgerissen und neu aufgebaut – alles auf dem neuesten Stand der Technik und auf mehr als 100 Quadratmetern Fläche. Besonders viel Wert hat ORLEN Deutschland bei diesem Neubau auf das Bistro, das star café, gelegt, auch, wenn die star Tankstellen ihre Bistrobereiche wegen des derzeitigen Lockdowns, zur Sicherheit der Kunden und Mitarbeiter, geschlossen halten müssen. Das neue star café in Bünde ist in warmen Holztönen gestaltet und sorgt für eine entspannte, ruhige Atmosphäre mit verschiedenen Sitzmöglichkeiten. Die Verbundenheit zur heimischen Region wird im star café durch ein großes Wandbild ausgedrückt, das das Gut Böckel zeigt. An der Station bekommen die Kunden verschiedene Kaffeespezialitäten und unterschiedliche warme und kalte Snacks, wie belegte Brötchen, Croissants und Bockwürste.

Der neue Shopbereich präsentiert sich offen und übersichtlich. Hier haben Kunden unter anderem eine große Auswahl an preiswerten und qualitativ hochwertigen star Eigenmarkenprodukten. Mit digitalen Werbeflächen informiert ORLEN seine Kunden bereits an der Straße über tagesaktuelle Angebote und Aktionen im Shop und im Bistro. Sie machen neugierig auf einen Besuch der Station. Im Außenbereich steht die neue Autowaschanlage. Mit hochwertiger Technik reinigt sie schonend und gründlich. Dazu tragen besonders die textilen Waschbürsten bei. Effiziente Technik und moderne Wasseraufbereitung – damit hat star sich konsequent an Kundenwünschen orientiert. Dank „Wash & Pay“ können Kunden den Waschvorgang nun sofort starten. Zahlen können sie während ihrer Autowäsche oder danach.

Die Station ist neu, das Team bewährt: Stella Motz ist begeistert vom Neubau der Tankstelle: „Ich bin froh, dass ORLEN Deutschland diesen aufwendigen Umbau zusammen mit uns so erfolgreich umgesetzt hat. Das gesamte Team freut sich über das neue Arbeitsumfeld.“ Stella Motz kommt aus Enger und ist in Bünde aufgewachsen. Die star Tankstelle in Bünde betreibt sie seit 2010, neben ihrer star Tankstelle in Enger.

star – eine starke Marke der ORLEN Deutschland GmbH: star ist die Tankstellenmarke der ORLEN Deutschland GmbH, die seit dem Jahr 2003 auf dem deutschen Markt ist und mehr als 580 Tankstellen betreibt. Das Unternehmen mit Sitz in Elmshorn bei Hamburg gehört zum polnischen Mineralöl- und Energiekonzern PKN ORLEN S.A., der mit einem Jahresumsatz von 26 Milliarden Euro in 2019 der größte mittelosteuropäische Konzern ist. PKN ORLEN ist ein führender Anbieter auf dem Mineralöl- und Energiemarkt und aufgeführt in repräsentativen globalen Rankings wie Fortune Global 500, Platts TOP250 und Thomson Reuters TOP100.

Der Konzern verfügt über eine hochmoderne Infrastruktur, die in der Lage ist, mehr als 35 Millionen Tonnen verschiedener Rohöle pro Jahr zu verarbeiten und diese im größten Netzwerk der CEE-Region mit mehr als 2.800 modernen Tankstellen zu vermarkten.