Das Ensemble Vinorosso bringt Weltmusik ins Detmolder Sommertheater und feiert Musik, Rhythmus und Leben mit einem einzigartigen Konzert

Detmold. Musikalische Weinlese – immer im September: Wenn Florian Stubenvoll und das Ensemble Vinorosso am Samstag, 13. September, um 19:30 Uhr ins Detmolder Sommertheater einladen, wird der Konzerttitel zum Programm. Die international besetzte Formation tritt erstmals in einer Neuner-Formation auf und serviert einen facettenreichen Musikmix. Werke aus verschiedenen europäischen Kulturkreisen, neue Kompositionen und bewährtes Repertoire werden klangvoll mit Eigenkompositionen von Ensembleleiter Florian Stubenvoll verbunden.

Damit wird auch eine neue Tradition offiziell etabliert: Die Orchestermitglieder kommen künftig jedes Jahr im September nach Detmold.

„Es treffen sozusagen Federweißer und Novello auf erlesene Barrique-Klassiker“, beschreibt Stubenvoll das Konzert. „Gemeinsam mit unserem Publikum feiern wir einen Abend lang die Musik und das Leben. Tiefe Gefühle, knackige Rhythmen und virtuose Läufe sind garantiert!“

Besucher dürfen sich auf außergewöhnliche Metren wie 13/8-, 15/8- oder 30/8-Takte freuen sowie auf brandneue Stücke der Konzert-Suite „Fleurs nostalgiques“ mit Titeln wie Valse nostalgique, Sarabande orientale, Désir de mer oder Petits fours.

Ebenso emotionsgeladen sind Titel wie Schwarze Piste, Floating through eternity, Romsko Horo oder Rugaciune & Sarba von der aktuellen CD „Wellenreiter“. Abgerundet wird die Musikalische Weinlese durch Highlights aus 20 Jahren Ensemblegeschichte, darunter Karpaten-Suite, Westfalyan Hora & Sirba, Slawische Valse, Maleshevsko Oro oder Sammys Freilach.

Eintrittskarten sind zum Preis von 24 Euro erhältlich bei der Lippischen Landes-Zeitung, der Tourist-Information Detmold oder online auf www.reservix.de