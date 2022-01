Museum Huelsmann: Rudolph Valentino (1895- 1926)

Bielefeld (bi). In der Veranstaltungsreihe „Berühmte Namen“ stellt Heiko Hasenbein auch in diesem Jahr wieder im besonderen Ambiente des Museum Huelsmann verschiedene Persönlichkeiten der Weltgeschichte vor. Den Anfang macht er am Dienstag, 18. Januar, ab 17 Uhr mit Rudolph Valentino. Der erste Superstar der noch jungen Filmindustrie in Hollywood etablierte den Prototyp des ‚Latin Lover‘. Der Fankult nahm hysterische Züge an. Beleuchtet werden die legendäre Karriere und das turbulente Privatleben dieses, bis heute, bewunderten Schauspielers.