Multikult sucht funktionsfähige Laptops, Smartphones und Tablets Für Online-Projekt

Paderborn. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendkulturzentrums Multicult sind auf der Suche nach funktionsfähigen, digitalen Endgeräten, mit denen Kindern und Jugendlichen ein digitaler Zugang ermöglicht werden soll. Gerade in der Corona Pandemie werden auch junge Menschen vor eine große Herausforderung gestellt. Somit haben nicht alle die gleichen Chancen, sich digital zu beteiligen. Damit alle Kinder und Jugendliche am Online-Unterricht, an Online-Seminaren und Online-Projekten teilnehmen können, benötigen sie funktionierende Elektrogeräte. Die Mitarbeitenden des Multicults haben es sich zur Aufgabe gemacht, auch Bedürftigen einen digitalen Zugang ermöglichen zu können.

Das MultiCult – in Kooperation mit dem Projekt Sprachbegleitung Geflüchteter der Universität Paderborn – bitten daher um Unterstützung. Funktionsfähige Geräte können im Jugendkulturzentrum MultiCult abgegeben werden. Natürlich werden dabei die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten. Die Annahme erfolgt montags bis freitags zwischen 10 bis 16 Uhr – nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter den Telefonnummern 05251 280 950 oder 0175 1103932. Vielen Dank für die Mithilfe.