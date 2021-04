Müllsammelaktion in Barkhausen: KlimaPakt in Aktion

Barkhausen . Ein Coffee-to-go Becher im Wald, eine Einkaufstüte auf dem Bürgersteig – die steigenden Abfallmengen zeigen sich auch in unserer Umwelt. Mit einem Müllsammel-Wochenende in Barkhausen will Laura Schuster vom KlimaPakt des Kreises Lippe auf das Thema aufmerksam machen. Schuster, die gleichzeitig Ortsbürgermeisterin in Barkhausen ist, greift damit eine Anregung von einer jungen Lipperin auf: „Vor ein paar Tagen habe ich einen Brief bekommen, der mich auf die Müllproblematik aufmerksam gemacht hat. Nach dem Lesen habe ich gleich angefangen mir ein Konzept zu überlegen, wie eine Müllsammelaktion unter der geltenden Corona-Verordnung möglich ist.“