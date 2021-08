Impfaktion für alle ab 12 Jahren an Bürener Schulen

Gemeinsame Impfaktion an Bürener Schulen – ohne Termin

Büren. An Bürener Schulen startet eine Impfaktion an zwei Sonntagen. Alle Impfwilligen ab 12 Jahren können sich ohne Termin den wichtigen Corona-Schutz holen. Auch Erwachsene, die noch Impfbedarf haben, sind herzlich willkommen. Die Aktion startet am Sonntag, 29. August, in der Turnhalle des Liebfrauengymnasiums in der Lindenstraße 15, und wird am Sonntag, 19. September, in der Gesamtschule Büren, Kleffnerstraße 4-6, fortgeführt. So kann durch die Teilnahme an den beiden Impfterminen der volle Impfschutz über diese Aktion erreicht werden. An beiden Tagen sind Impfwillige im Zeitraum von 11:00 bis 16:00 Uhr willkommen. Parkplätze in fußläufiger Nähe sind vorhanden.

Angeboten werden die Impfstoffe der Firmen BioNTech, zugelassen für Kinder und Jugendliche ab einem Alter von 12 Jahren, sowie der Impfstoff von Johnson & Johnson für Personen ab 18 Jahren. Erwachsene können zwischen beiden Impfstoffen wählen. Für die Impfungen von Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren reicht die schriftliche Einwilligung eines Sorgeberechtigten. Ein Mustervordruck steht auf kreis-paderborn.de/impfen zum Download und Ausdrucken bereit. Sofern keine Begleitung durch eine sorgeberechtigte Person erfolgt, werden sich die impfenden Ärztinnen und Ärzte im Zweifelsfall von der Einsichtsfähigkeit des bzw. der Minderjährigen überzeugen.

Mitzubringen sind zudem die Krankenkassenkarte und ein Impfausweis, sofern vorhanden. Wer aus Zeitgründen nur einen der beiden Termine wahrnimmt, kann die Zweitimpfung im Zeitraum von drei bis sechs Wochen entweder im Impfzentrum oder bei einem Haus- oder Facharzt erhalten. Diese Aktion ist ein Gemeinschaftsprojekt von der Stadt Büren, dem Kreis Paderborn sowie den Bürener Schulen Mauritius-Gymnasium, Liebfrauengymnasium und der Gesamtschule Büren.