Mögliches Teamquartier für die UEFA EURO 2024

Bei der Austragung der Fußball-Europameisterschaft im Jahr 2024 (UEFA EURO 2024) spielen die Mannschaftsquartiere eine bedeutende Rolle. In Abstimmung mit dem SCP07 wollen die Städte Paderborn und Bad Lippspringe mit ihrer bewährten Infrastruktur für Profifußball-Teams in den Katalog für die sogenannten Base-Camps aufgenommen werden. Im Auftrag der UEFA unterstützt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bei der Auswahl von bis zu 40 Team-Quartieren in Deutschland, aus denen die 24 Teilnehmerländer auswählen können.

Bad Lippspringe. Ein Mannschaftsquartier besteht aus einem Hotel mit entsprechendem Komfort, Privatsphäre und Sicherheitsstandards sowie einer nahegelegenen, erstklassigen Trainingsmöglichkeit. Eine gute Infrastruktur rund um das Base-Camp, besonders im Hinblick auf die Anbindung an einen Flughafen, ist dabei Grundvoraussetzung. Zusammen mit SCP07-Geschäftsführer Martin Hornberger präsentierten die Bürgermeister Michael Dreier (Paderborn) und Ulrich Lange (Bad Lippspringe) den Verantwortlichen der UEFA EURO 2024 und des DFB die Leistungsfähigkeit der Region.

„Das Best Western Premier Park Hotel & Spa Bad Lippspringe und die Benteler-Arena bieten ausgezeichnete Rahmenbedingungen“, machten die Bürgermeister gegenüber den anwesenden DFB-Vertretern Jürgen Eißmann (Head of Euro 2024 bei DFB EURO GmbH 2024) und Matthias Grimm (Büroleiter DFB-Reisebüro GmbH) deutlich. „Durch die zentrale Lage in Deutschland und den Flughafen Paderborn-Lippstadt erfüllen wir darüber hinaus ganz wichtige Kriterien“, stellte Hornberger heraus. Der DFB hat die heimische Region als mögliches Teamquartier aufgenommen, weil sich Paderborn bei den bisherigen Länderspielen in der Arena stets als äußerst gastfreundlich, kompetent und unkompliziert präsentiert hat.

Im Mai 2022 erfolgt die Veröffentlichung des Online-Kataloges für die Teilnehmerländer, bis zum Dezember 2023 schließen sich Vor-Ort-Besichtigungen der Verbände an. Zum Jahresende 2023 werden die Spielorte für die qualifizierten Nationen feststehen, so dass die Grundlage für eine Auswahl der Teamquartiere gegeben ist. Die UEFA EURO 2024 wird vom 14. Juni bis zum 14. Juli ausgetragen, die teilnehmenden Mannschaften müssen spätestens fünf Tage vor dem ersten Spiel anreisen.