Mit roter Fahne und roter Tasche ein Zeichen zum Equal Pay Day setzen

Vlotho. In diesem Jahr muss eine Frau bis zum 07. März 2022 arbeiten, um das Geld zu verdienen, das Männer schon am 31. Dezember 2021 in der Tasche hatten. Die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen liegen in Deutschland aktuell bei 18 Prozent.

Darauf macht der Equal Pay Day (EPD) aufmerksam, der 2008 erstmals als bundesweiter Aktionstag startete. Das Symbol des EPD ist die rote Tasche. Sie steht für „rote Zahlen“ und dafür, dass Frauen „weniger in der Tasche“ haben als Männer. Der diesjährige EPD steht unter dem Motto: “Equal pay 4.0 – gerechte Bezahlung in der digitalen Arbeitswelt“.

Zusammen mit dem Bürgermeister Rocco Wilken, Anja Plöger (Leiterin der Jugendkunstschule Vlotho) und Erika Reuter (Bürgerin, die sich für gerechte Entlohnung stark macht) hat unsere Gleichstellungsbeauftragte Silvia Rose an diesem Tag die „Equal Pay Flagge“ gehisst sowie ein weiteres, gut sichtbares „rotes Zeichen“ vor das Vlothoer Rathaus gestellt.