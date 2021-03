Mit offenem Ohr und „nah bei den Menschen“

Jeweils an einem Freitagnachmittag für zwei Stunden bietet der Landrat sein offenes Ohr allen Bürgerinnen und Bürgern an. Im persönlichen Gespräch können direkte Anliegen, Tipps, Probleme – kurzum alles, was die Menschen mit Blick auf die Zuständigkeit des Kreises auf dem Herzen haben –, erörtert werden. Aufgrund der Corona-Pandemie findet die erste Bürgersprechstunde im April telefonisch oder als Video-Anruf statt. Dies kann der Bürger bei der Anmeldung bestimmen. „Ich würde mich freuen, wenn die Bürgerinnen und Bürger dieses Angebot rege annehmen würden und freue mich schon auf die Zeit, wenn die Bürgersprechstunden nicht nur telefonisch, sondern auch von Angesicht zu Angesicht stattfinden können“, so Rüther.