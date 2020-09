Mit Mundhygiene und gesunder Ernährung gegen Karies

Bereits im 18. Jahrhundert prägte der französische Schriftsteller Jean Anthelme Brillat-Savarin das Zitat „Sage mir, was du isst, und ich sage dir, was du bist“. Das Zitat hat auch in der heutigen Zeit an Aktualität nicht verloren und es lässt sich bei genauer Analyse auf verschiedene Bereiche übertragen, die durch unser Ernährungsverhalten beeinflusst werden. Direkte Folgen einer Über-, Unter oder Mangelernährung wirken sich nachhaltig auf Gesundheit, Lebenserwartung, und das äußere Erscheinungsbild aus.

Auch in Zeiten von Corona setzt sich der Arbeitskreis Zahngesundheit im Kreis Gütersloh in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen für gesunde Kinderzähne ein. Die Prophylaxearbeit mit den Kindern erfolgt auf spielerische und entdeckende Weise unter Einbezug verschiedener Lernebenen.

Die Corona-Pandemie hat eine Anpassung des regelmäßigen Prophylaxeangebots „Gesund im Mund“ in der Grundschule und der Gruppenprophylaxe in den KiTas gefordert. Um die weitere Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Arbeitskreises sowie die Betreuungspraxen die Hygienemaßnahmen für die Durchführung der Aktionen rund um Mundhygiene und gesunde Ernährung angepasst, und die Betreuungskonzepte entsprechend modifiziert.

Der gewohnte Alltag in Schule und KiTa hat sich grundlegend verändert. Hygienemaßnahmen haben einen besonderen Stellenwert bekommen, um mögliche Infektionsketten zu unterbrechen und dadurch die Gesundheit aktiv zu schützen. Auch die Zahnhygiene spielt dabei eine wichtige Rolle, denn eine adäquate Zahnpflege und eine ausgewogene Ernährung sorgen für gesunde Zähne und tragen zu einem stabilen Immunsystem bei.

Bei Fragen und Terminwünschen zum Tag der Zahngesundheit steht die Geschäftsstellenleiterin des Arbeitskreises Zahngesundheit, Heike Schirra, unter der Telefonnummer: 05241/85-1661 gerne zur Verfügung