Mit „AUFWIND“ in einen neuen Lebensabschnitt

Bielefeld. „AUFWIND“– das Schülerstipendium der Bielefelder Bürgerstiftung unterstützt engagierte Jugendliche bei der Entwicklung ihrer Potentiale. Das umfangreiche Stipendium bietet den Stipendiat*innen neben finanziellen Leistungen auch ein breites Spektrum von außerschulischen Angeboten, wie Workshops zu verschiedensten Themen, Besuche von Kunst- und Kulturveranstaltungen, Bildungsreisen oder Betriebsbesichtigungen.

Ziel von „AUFWIND“ ist es, mit finanzieller Unterstützung die Teilhabe an Bildung zu verbessern und gleichzeitig die persönliche Entwicklung mit gezielten Angeboten und individueller Betreuung zu unterstützen. Gute bis sehr gute Leistungen, die Empfehlung durch Lehrer sowie eine überzeugende persönliche Vorstellung vor der Auswahljury sind entscheidende Voraussetzungen für die Aufnahme ins Stipendium.

Die Förderung läuft jeweils bis zum Abitur bzw. dem jeweiligen Schulabschluss des/der Stipendiat*in, max. aber vier Jahre. Die Jugendlichen werden auch über das Stipendium hinaus unterstützt – vor allem im Übergang zum Studium bzw. einer Ausbildung.

Am 06. Oktober 2021 begrüßte die Bielefelder Bürgerstiftung gemeinsam mit den Partner*innen des Projektes in einer Feierstunde sechs engagierte und motivierte Schülerinnen und Schüler -in diesem Jahr erstmal in der SchücoArena. Mit ihnen zusammen befinden sich nun insgesamt 17 Schüler*innen im Stipendium.

In diesem Jahr fand die Feier nicht wie gewohnt im Alten Rathaus statt, erstmals war Arminia Bielefeld Gastgeber und lud in die SchücoArena ein.

Oberbürgermeister Pit Clausen liess es sich trotzdem nicht nehmen, die neuen Stipendiat*innen, ihre Familien und alle AUFWIND-Gäste zu begrüßen und ihnen zu ihrem Erfolg, in das Programm aufgenommen worden zu sein, zu gratulieren. Sein Dank galt auch der Bielefelder Bürgerstiftung, die das Projekt seit vielen Jahren mit kompetenten Partner*innen erfolgreich initiiert und ständig weiter entwickelt hat.

Markus Rejek, Geschäftsführer, und Maurice Eschweiler, Vizepräsident, von Arminia Bielefeld, betonten in ihrer Ansprache wie wichtig der eigene Antieb für den Erfolg ist. Gerade nach Rückschlägen dürfe man sich nicht entmutigen lassen. Hier könne die wechselvolle Vergangenheit von Arminia Bielefeld ein gutes Beispiel für alle Aufwind-Stipendiaten sein. Erfolg bedeute auch immer harte Arbeit.

Vorstandsvorsitzender Dr. Lutz Worms: „Unser Projekt wird getragen von starken Partner*innen. Die Goldbeck Stiftung, die IRWH- und die H.+E. Sielemann-Stiftung sind ebenso wichtig wie die Stadt Bielefeld, die Universität Bielefeld, verschiedene Bielefelder Unternehmen oder zahlreiche Privatpersonen. Sie alle setzen sich gemeinsam für den Erfolg des Projektes ein – hierfür danken wir sehr herzlich! Bis heute konnten wir so rund 35 Stipendiat*innen finanziell und ideell unterstützen.“

Susana Streitbörger, Geschäftsführerin der Sonnenhellwegschule, und seit 2020 ehrenamtliche Projektleiterin: „Wir möchten, dass sich die Stipendiat*innen im Projekt ihrer Stärken bewusst werden und unterstützen sie in ihrer persönlichen Weiterentwicklung. Auch bei Problemen sind wir an ihrer Seite. Ein „Pfund“des Projektes sind die ehrenamtlichen Pat*innen, die die Jugendlichen als Mentor*innen unterstützen. Hieraus ergeben sich oftmals enge Verbindungen bzw. Freundschaften. Viele haben bis heute Kontakt“.

Maik Paulini, stellvertretender Schulleiter der Luisenschule ist seit 2015 ehrenamtlicher Projektleiter von „AUFWIND“: „„Wir können den Erfolg von „AUFWIND“ auch an den Stipendiat*innen unserer ehemaligen Jahrgänge ersehen, mit denen wir über unseren ALUMNI-Kreis nach wie vor Kontakt halten. Schön, dass einige von ihnen auch heute dabei sind. Mit den sechs neuen jungen Menschen wächst unser AUFWIND-Familie weiter – darüber freuen wir uns sehr!“

Bei den sechs neuen Stipendiat*innen handelt es sich um folgende Bielefelder Schülerinnen und Schüler:

Tamila Babaeva, geb. 2004, Helmholtz-Gymnasium

David Böse, geb. 2005, Carl-Severing-Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung

Kajo Khallaf, geb. 2004, Oberstufenkolleg

Ines Lahmam, geb. 2004, Gymnasium Heepen

Jenny Renner, geb. 2004, Georg-Müller-Schule

Samir Senouda, geb. 2003, Berufl. Gymnasium Gütersloh

Die nächste Ausschreibungsrunde startet im Februar 2022.