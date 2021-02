Mit AUFWIND in die Zukunft – Bürgerstiftung schreibt neue Stipendien aus

Bielefeld. AUFWIND ist ein Stipendienprogramm der Bielefelder Bürgerstiftung-AUFWIND unterstützt begabte und engagierte Jugendliche auf dem Weg zum Abitur/Fachabitur.-AUFWIND ermöglicht Schüler*innen, die aufgrund ihrer sozialen und wirtschaftlichen familiären Situation zusätzliche Unterstützung benötigen, ihre Persönlichkeit zu stärken und das eigene Potenzial zu entfalten.

AUFWIND wird getragen von einem starken Netzwerk aus Bielefelder Bürger*innen, Institutionen, Stiftungen und weiteren Partner*innen, die sich für die Förderung junger Menschen in Bielefeld einsetzen.

Susana Streitbörger, die seit 2020 als ehrenamtliche Projektleiterin von AUFWIND mitarbeitet, blickt nach vorn: „Auch wenn die Corona-Situation zurzeit die Abläufe erschwert, werden wir zum Schuljahresbeginn 2021/22 neue Stipendiat*innen aufnehmen. Gerade in diesen Zeiten benötigen auch begabte und engagierte Jugendliche Unterstützung auf dem Weg zum Abitur/Fachabitur. Wir rechnen mit mehr Bewerbungen als in den letzten Jahren.“

Susanne Eickelmann, BBS-Geschäftsstellen-Leiterin: „Die Vorbereitungen für den neuen Stipendien-Jahrgang laufen auf Hochtouren, die Ausschreibungsunterlagen an die entsprechenden Schulen sind bereits digital verschickt. Die Bewerbungsfrist endet am 31.03.2021.

Wir sind stolz, dass die Bürgerstiftung Gütersloh die AUFWIND-Idee übernommen hat. Ab Sommer 2021 wird in Gütersloh ebenfalls ein – an die dortigen Gegebenheiten angepasstes – Stipendien-Programm angeboten. Das gibt uns die Möglichkeit, gemeinsam Synergien zu nutzen, z. B. weitere Workshops anzubieten oder bei Betriebsbesichtigungen einmal über „den Tellerrand“ der eigenen Stadt zu schauen. Wir freuen uns darauf!“

Maik Paulini, seit 8 Jahren ehrenamtlicher AUFWIND-Projektleiter und stellvertretender Schulleiter der Luisenschule, ermutigt engagierte Jugendliche, sich zu bewerben: AUFWIND richtet sich an Schüler*innen an Bielefelder Hauptschulen, Realschulen, Gesamtschulen sowie Gymnasien und Berufskollegs der Klassen 10 bis 13, die aufgrund einer besonderen Lebens-situation zusätzliche Unterstützung benötigen, um ihren eigenen Weg zu gehen. Eine Besonderheit sind von AUFWIND sind die Pat*innen, die den Stipendiat*innen als Mentor*innen ehrenamtlich zur Seite stehen.“

Weitere umfassende Infos für interessierte Schüler*innen oder engagierte Lehrkräfte auf bielefelder-buergerstiftung.de/projekte/aufwind/ oder telefonisch unter 0521 5574350 in der Geschäftsstelle der Bielefelder Bürgerstiftung.

Interessenten, die eine Patenschaft für einen Stipendiaten übernehmen möchten, Praktikums-Plätze anbieten können oder das Projekt finanziell unterstützen wollen, wenden Sie sich bitte direkt an die Bielefelder Bürgerstiftung.