Minister trägt sich in das Goldene Buch ein

Paderborn . Auch zu Libori-Light hält Bürgermeister Michael Dreier an der Tradition fest, dass sich der Gastredner am Tag des Handwerks in das Goldene Buch der Stadt Paderborn einträgt. Der Bürgermeister begrüßte den Ehrengast Karl Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW, im historischen Rathaus. Laumann nahm die Eintragung im Beisein eines kleinen Personenkreises vor.

Der Bürgermeister bedankte sich für den Besuch des Ministers und betonte, wie groß die Bedeutung des Handwerks für die Region ist. „Durch das Handwerk werden zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen. Deshalb freuen wir uns immer, wenn wir im Rahmen des Vergaberechts Aufträge an heimische Betriebe vergeben können. Für die Stadt ist eine enge Zusammenarbeit mit dem ortsansässigen Handwerk jetzt wichtiger denn je“, so Dreier. Dass die enge Verbindung der Stadt mit der Kirche besonders bei dem Liborifest sichtbar sei, betonte Erzbischof Hans-Josef Becker in seiner Begrüßungsrede. Er wünschte dem Handwerk eine gute Zukunft. Michael Lutter, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft und Mickel Biere, Kreishandwerksmeister, dankten der Stadt Paderborn für die enge Zusammenarbeit mit der Kreishandwerkerschaft.

Laumann legte bei seiner Festrede zum Tag des Handwerks den Fokus auf den Nachwuchs und referierte zum Thema „Die Zukunft liegt in der Jugend – die Bedeutung der Nachwuchsförderung im Handwerk“. Die Veranstaltung fand aufgrund der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr nicht in gewohnter Form statt. Lediglich ein kleiner Kreis konnte vor Ort unter den geltenden Bedingungen teilnehmen. Der Tag des Handwerks wurde aber zusätzlich wieder per Live-Stream im Internet übertragen.