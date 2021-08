Minden lädt die Nachbarn ein!

Mindens Pluspunkte – Leute treffen, shoppen, Kultur und Geschichte erleben

Minden. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt? Diese Frage beantwortet die Minden Marketing GmbH (MMG) auch in diesem Jahr mit einer Einladungsoffensive für die Nachbarstädte in einem weiten Radius um Minden. Das Reisen im eigenen Land wird immer beliebter und auch Tagesausflüge liegen voll im Trend. Warum dann nicht mal für einen Tagesausflug nach Minden?

Und so lädt Minden als Gastgeber getreu dem Markenclaim „min + din“ in diesem Sommer die Nachbarstädte im Wechsel zu einer unentgeltlichen Stadtführung durch die historische Stadt ein. Die folgenden Termine sind geplant:

Nienburg und Umgebung – Samstag, 07.08.2021

Stadthagen, Bückeburg und Umgebung – Samstag, 14.08.2021

Bielefeld, Detmold und Umgebung – Samstag, 21.08.2021

Hameln, Bad Pyrmont und Umgebung – Samstag, 28.08.2021

Osnabrück, Diepholz und Umgebung – Samstag, 04.09.2021

Dabei erwartet die Gäste aus der Nachbarschaft eine spannende Reise durch die Geschichte(n) der Stadt vorbei am 1200-jährigen Dom, eindrucksvollen Gebäuden der Preußenzeit, malerischen Renaissancegiebelhäusern und dem Mindener Rathaus mit der ältesten gotischen Rathauslaube Westfalens. Die klassischen Stadtführungen zur Stadtgeschichte, aber auch Themenführungen, z.B. zum Wasserstraßenkreuz mit den Schleusenanlagen oder die Mindener Erlebnisführungen mit dem Scharfrichter und zur Hexenverfolgung sind nur eine kleine Auswahl des breiten Angebotes. Für alle Führungen und auch für die öffentlichen Führungsangebote mit festem Termin ist eine Anmeldung erforderlich.

Kombinierbar sind die Besuche in Minden mit dem neu aufgelegten Sommerprogramm „Kultur in der City“. Samstag fährt das Kulturrad durch die Innenstadt und begleitet beim entspannten Shoppen und Flanieren. Auch der Kulturimbiss lädt zum Verweilen ein. Im KulturGarten (25.08.-29.08.21) auf dem Simeonsplatz treten Größen wie Brings, Klaus Doldinger und die NWD auf. Tickets, Infos und mehr sind online abrufbar.

Weitere Informationen und Buchung bei der Minden Marketing GmbH, Domstraße 2, 32423 Minden, Telefon: (05 71) 829 06 59, Fax: (05 71) 829 06 63, E-Mail: info@mindenmarketing.de, online unter www.minden-erleben.de, der Facebook-Seite www.facebook.de/mindenerleben und in der Minden-APP.