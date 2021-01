Messerschleifer beim Wochenmarkt

Rietberg. Zum ersten Mal in diesem Jahr ist der Messerschleifer zu Gast auf dem Rietberger Wochenmarkt. Kunden können am Freitag, 8. Januar, beim Schleifservice Maier ihre Scheren, Messer, Werkzeuge oder Gartengeräte abgeben, wo sie gleich vor Ort neuen Schliff verliehen bekommen. Zudem gibt es dort neue Schneidwaren (Original Solinger Messer und Scheren) zu kaufen.

Der Wochenmarkt in Rietberg findet immer freitags von 14 bis 18 Uhr auf der Multifunktionsfläche neben der Alten Südtorschule an der Rathausstraße statt. Kostenfreie Parkplätze sind in der Nähe vorhanden. Kunden müssen auf dem Areal des Wochenmarktes einen Mund-/Nasenschutz tragen.