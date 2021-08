Kreis Paderborn. „Meine Noten waren unterirdisch“, redet Shaun Evans nicht um den heißen Brei herum. Der 10.-Klässler Shaun Evans weiß, dass er Glück gehabt hat, und ist dankbar für die neue Chance, die er durch das Projekt JobCoaching an der Gesamtschule Delbrück bekommen hat. „Dank meinem Coach und dem Spaß am Projekt konnte ich meine Noten so stark verbessern, dass ich nun eine Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker starte“, berichtet er. Sein nächstes Ziel hat er auch schon im Auge: „Ich will Meister werden!“.

Neun Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse haben zum Ende des Schuljahres das Projekt JobCoaching erfolgreich abgeschlossen. Für die Gesamtschule Delbrück war es das erste Mal, dass sie an dem Projekt des Bildungs- und Integrationszentrum (BIZ) des Kreises und der Agentur für Arbeit teilgenommen haben – mit überzeugenden Erfolg. „Von den zehn teilnehmenden Schülerinnen und Schüler starteten sechs mit der Prognose, dass sie keinen Abschluss schaffen würden. Nun haben neun Schülerinnen und Schüler nicht nur ihren Abschluss, sondern werden auch eine Ausbildung anschließen. Zwei davon machen die Fachoberschulreife“, zeigt sich Lehrer Manfred Göke beeindruckt und erleichtert.