Mehr Frauen in die Politik |Ausstellung „Die Hälfte der Macht?!“

Frauen fehlen in der Kommunalpolitik, das zeigt die Ausstellung „Die Hälfte der Macht?!“, die vom 16. Dezember 2022 bis zum 18. Januar 2023 im Rathaus zu sehen ist.

Detmold: „Seit 18 Jahren stagniert der Anteil von Frauen im Detmolder Rat bei 24 Prozent, und in einigen Fachausschüssen oder Aufsichtsgremien sind noch weniger Frauen vertreten“, bedauert Regina Homeyer, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Detmold. „Das wollen wir ändern, denn eine lebendige Demokratie lebt davon, dass Frauen sich aktiv in die Kommunalpolitik einbringen und angemessen vertreten sind.“

Die Detmolder Ratsfrauen und die Gleichstellungsstelle laden daher gemeinsam mit der VHS Detmold-Lemgo zur Eröffnung der Ausstellung am Freitag, 16. Dezember, um 15 Uhr ins Detmolder Rathaus ein. Mit dieser überparteilichen Aktion möchten die Veranstaltenden Interesse für politisches Engagement wecken. Frauen jeden Alters sind dann herzlich willkommen, um mit Ratsfrauen verschiedener Fraktionen bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch zu kommen. Was oft zu kurz kommt, soll hier auch thematisiert werden: „Kommunalpolitik ist interessant und kann Spaß machen, denn vor Ort wird das Leben der Menschen gestaltet. Sich für die Belange seiner Stadt, eines Stadtteils oder eines Themas einzusetzen, kann sehr bereichernd sein. Die persönliche Motivation und die konkrete politische Arbeit spielen dabei eine große Rolle“, erklärt Regina Homeyer.

Was motiviert mich? Was nehme ich an Positiven aus dem kommunalpolitischen Ehrenamt mit? Wie läuft die politische Arbeit im Rat und den Ausschüssen? Wie lässt sich politisches Engagement mit Beruf und Familie vereinbaren? Auch um diese Fragen wird es gehen.

Die Teilnahme an der Nachmittagsveranstaltung ist kostenlos. Um Anmeldung wird jedoch bis zum 14. Dezember unter Angabe der Kursnummer 1051 bei der Volkshochschule Detmold-Lemgo unter der Rufnummer 05231/8010 oder per Mail an info@vhs-detmold-lemgo.de gebeten.