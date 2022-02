Mehr als Ikea, Elche und Bullerbü

Neues Einstiegsangebot Schwedisch ab 8. März

Paderborn .Am Dienstag, 8. März, startet die vhs Paderborn ein neues Präsenzangebot Schwedisch. Es bietet erste authentische Einblicke in die schwedische Sprache und Kultur, um sich auf Reisen, im Beruf oder mit schwedischen Kontakten auszutauschen zu können.

Die erfahrene Dozentin Nicoline Kühn vermittelt Teilnehmenden ohne Vorkenntnisse anhand vieler aktueller landeskundlicher Beispiele einen systematischen und einfachen Zugang zu Land und Sprache. In persönlicher Kursatmosphäre einer überschaubaren Kursgruppe fühlen sich die Lernenden gut aufgehoben und trainieren von Anfang an die praktische Anwendung des Gelernten. So gewinnen Teilnehmende schon bald einen ersten Überblick über die Grundlagen des Schwedischen und finden sich im Land schneller zurecht.

Anmeldungen nimmt die vhs Paderborn telefonisch unter 05251 88-14300, per E-Mail an vhspaderbornde oder über www.vhs-paderborn.de entgegen.