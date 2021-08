Medienkompetenztraining der Jugendpflege Büren bildet „Medimentoren“ aus

Büren. Kinder in der digitalen Welt zu schützen und zu stärken, ist Ziel des Präventions- und Ausbildungsprogramms „Hey was geht APP?!“ der Jugendpflege Büren in Kooperation mit dem Bürener Bündnis für Familie und Bildung. Am Freitag, 20.08. und Samstag, 21.08.2021 fand der Nachholtermin für die „Medimentoren“-Ausbildung der Schülerinnen und Schüler aus dem Stadtgebiet unter der Leitung von Jan Hoffmeister, Lena Hesse und Anja Schwamborn statt. Da die Veranstaltung coronabedingt lange auf sich warten lassen musste, war die Freude umso größer, dass diese am vergangenen Wochenende endlich durchgeführt und umgesetzt werden konnte.

Zehn Schülerinnen und Schüler wurden dabei in elf Unterrichtseinheiten für das Thema sicherer Umgang mit Medien sensibilisiert und als Multiplikatoren ausgebildet. Als „Medimentoren“ sind sie jetzt bereit, das Gelernte an ihre Mitschülerinnen und Mitschüler weiterzugeben.

Cybermobbing entgegenwirken und verringern, über dessen Folgen und Auswirkungen aufzuklären und gemeinsam Schutz- und Handlungsstrategien zu erarbeiten, war primäres Ziel der Veranstaltung. Des Weiteren wurde über rechtliche Konsequenzen informiert und aufgeklärt sowie gemeinsam Tipps für Betroffene erarbeitet. Spiel und Spaß kam dabei nicht zu kurz und belohnt wurden die engagierten Kinder am Ende mit Pizza und einer feierlichen Zertifikatsübergabe.

Der nächste Kurs ist bereits für November geplant. Die neuen Info-Flyer für die Kinder in den vierten Klassen werden über die Schulen verteilt.