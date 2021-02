„Mama werden“ – ein digitaler Kurs für Schwangere rund um die Geburt und das Elternsein

Kreis Herford/Bad Salzuflen. Die Zeit der Schwangerschaft, Geburt und des Wochenbettes ist eine Zeit der Freude, aber auch eine Zeit der Veränderung. Dabei ergeben sich viele Fragen, Ängste und Sorgen.

Im Online-Kurs „Mama werden“ des AWO Familienbildungswerkes können Kontakte zu anderen schwangeren Frauen geknüpft werden und es besteht die Möglichkeit, sich über Erfahrungen, Gefühle und Gedanken auszutauschen. Entspannungstechniken, Übungen zur Achtsamkeit in der Schwangerschaft, der mentalen Vorbereitung auf die Geburt und Tipps zur Gestaltung des Wochenbettes werden Themen sein. Der Kurs startet am 3. März und findet an sechs Terminen, jeweils mittwochs von 19.00 bis 20.30 Uhr, statt. Als Doula-Geburtsbegleiterin unterstützt die Kursleiterin Schwangere dabei, Vertrauen in ihren Körper und die eigenen Stärken aufzubauen und begleitet sie bis zur Geburt und im Wochenbett.

Die Kursleiterin ersetzt dabei keine Hebamme oder einen Geburtsvorbereitungskurs und spricht auch keine Empfehlung für medizinische Behandlungen aus, kann aber eine emotionale Unterstützung und Vertrauensperson in der besonderen Zeit der Veränderung sein.

Technische Voraussetzungen für die Teilnahme an der Fortbildung sind ein internetfähiges Gerät mit Kamera, Mikrofon und Lautsprecher sowie eine stabile Internetverbindung.

Sie erhalten im Vorfeld einen Link und können sich dann per Notebook oder Tablet zuschalten. Anmeldungen sind über die Webseite fbw-herford.de, unter der Telefonnummer 0 52 24 / 9 12 34 -17 und -18 oder über die E-Mail-Adresse fbw@awo-herford.de möglich.