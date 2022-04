MAESTRO ™ – Wer gewinnt die Improkrone?

Wann: 24.4.2022, 19:30 Uhr

Wo: Tor 6 Theaterhaus, Bielefeld

Mehr Infos unter: www.improfestonline.de

DER Wettstreit der Improkünstler:innen – kreativ, überraschend und definitiv einzigartig. Wer wird der oder die beste:r Spieler:in des Abends? Wer überzeugt im ultimativen Kampf der improvisierten Theaterkunst?

Die Disziplinen: Spontane Szenen, improvisierte Lieder und messerscharfer Wortwitz. Nur wer das Publikum von sich überzeugt wird die große Maestrokrone aufgesetzt bekommen. Es treten an: Die besten Schauspieler:Innen der deutschsprachigen Improvisationstheaterszene, präsentiert vom Team des IFO, Impro Festes.

Unser fantastisches Line-Up:

– Emilia Weber, Theater Anunpfirsich, Zürich

– Simone Rau, Knall auf Fall, Bielefeld

– Franz Mestre, Krefeld

– Marvin Meinhold, Die Stereotypen, Bielefeld

– Laura Berkemeyer, Peng! Imrovisationstheater, Münster

– Niggi Hégelé, Theater Anunpfirsich, Zürich

– Betty Machado, Scharf im Wolfspelz, Münster

– Sebastian Barnstorf, Wir Zwei, Hildesheim

– Elisabeth Ebert, Fliege am Tatort, Bielefeld

– Tobias Sailer, AMS Theater, Bremen

Musik: Stefan Nussbaum, Emscherblut, Dortmund

Regie: Nick Maaß, Carolin Mohme

Moderation: Lena Breuer

Was bedeutet Impro? Improvisiertes Theater, Szenen, die aus dem Moment entstehen – ganz große Gefühle, Comedy und ziemlich viel Action: Das Showprogramm zeigt die Kunstform des spontanen Theaters mit all ihren Facetten. Von improvisierten Liedern bis hin zu emotionalen Szenen – das Showformat Maestro ™ erlaubt es, alle Facetten der Kunstform zu zeigen.

Über das IFO Impro Fest: Im März 2020, ganz am Anfang der Pandemie, startete das Impro Fest Online als das erste digitale Festival für improvisiertes Theater. Mittlerweile hat das IFO-Team über 270 Workshops online organisiert und rund 3800 Tickets verkauft. Bereits 2021 fand das 1. Impro Fest Offline mit 9 Workshops und 12 Shows in Bielefeld statt.

Vom 10.-13.11.2022 soll das Impro Fest Offline erneut in Bielefeld, im Theaterlabor Tor 6 und anderen Spielstätten stattfinden, mit Workshops für Improvisationsspieler:innen und Aufführungen mit einem internationalen Ensemble für die Bürger:innen der Stadt. Wir erwarten circa 75 Teilnehmende aus ganz Deutschland, die sich mit Workshops weiterbilden und werden in 7 Shows voraussichtlich über 500 Menschen begeistern. Ein Festival in Bielefeld für Bielefeld!

Wer steckt dahinter?