Märchennachmittag im Märchenmuseum mit Geschichten über menschliches Begehren

Begegnungen, die das Leben verändern

Bad Oeynhausen. Ein König verspielt seine Familie an ein Wesen aus der Anderswelt, um eine betörende Melodie hören zu können – und bricht dann genau in diese Welt auf, um seine Liebsten zu retten. Ein Wanderer beschwert sich bei Gott über die Ungerechtigkeit des Lebens – und lernt daraufhin, dass genau die nur zu oft von seinem eigenen Blick abhängt. Und eine Prinzessin will nicht heiraten und stellt ihre Verehrer deshalb vor eine unlösbare Aufgabe – bis sie jemanden trifft, dem genau diese Lösung zu gelingen scheint. Alte Volksgeschichten wie diese, etwa aus Irland oder Turkmenistan, halten den Menschen mit ihrem Begehren den Spiegel vor. Stephan Hollmann und Cornelia Lack bringen sechs davon dem Publikum nahe in der Mai-Erzählstunde am Märchenmuseum Bad Oeynhausen. Sie beginnt am Freitag, 6. Mai, um 16 Uhr; ein vorheriger Museumsbesuch ist im Eintritt inbegriffen.

museum@badoeynhausen.de

www.badoeynhausen.de