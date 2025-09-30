M.O.W. 2025: Möbelmesse in Bad Salzuflen

Europäische Möbelbranche trifft sich vom 21. bis 25. September

Bad Salzuflen. Die M.O.W. 2025 findet vom 21. bis 25. September im Messezentrum Bad Salzuflen statt und wird erneut zum zentralen Treffpunkt der europäischen Möbelbranche. Mit ihrem klaren Profil als Handelsmesse bietet sie eine **kompakte und effiziente Plattform rund ums Möbelgeschäft**.

In diesem Jahr präsentieren sich 553 Aussteller aus 39 Ländern, darunter namhafte Marken wie SCHÖNER WOHNEN-Kollektion, Kare, Jan Kurtz, Bizzotto, Stern, Hartman und Ronald Schmitt. Mit einem internationalen Anteil von 60 Prozent auf 85.000 Quadratmetern schafft die Messe ideale Voraussetzungen für erfolgreiche Ordergeschäfte. Zum Vergleich: 2024 waren es 535 Aussteller aus 40 Nationen.

Die M.O.W. wächst qualitativ weiter und vereint Premium-Anbieter, Junges Wohnen-Produzenten, Spezialisten und Newcomer aus ganz Europa. Damit unterstreicht sie eindrucksvoll, wie flexibel und zukunftsorientiert sich die Möbelbranche aufstellt. Besonders in konjunkturell schwierigen Zeiten setzt die Messe ein starkes Signal und bietet Orientierung, Inspiration und konkrete Angebote für Händler aller Vertriebsschienen – vom klassischen Möbelhaus über Versender bis hin zu Onlinern und neuen Partnern aus Food- und Nonfood-Bereichen.

2024 verzeichnete die M.O.W. Gäste aus 73 Ländern – ein neuer Rekord, der auch 2025 wieder erwartet wird. Damit gilt die Messe nicht nur als einer der wichtigsten Ordertermine für den europäischen Markt, sondern auch als Brücke zu globalen Lieferanten und Partnern. Für die Region Ostwestfalen-Lippe bedeutet die Messe einen erheblichen wirtschaftlichen Mehrwert: **Tausende internationale Besucher beleben Hotellerie, Gastronomie und Handel**.

Projektleiter Maximilian Richter fasst zusammen: „Messe ist hier! – dieses Motto prägt 2025 unseren gesamten Auftritt. Mit der Farbe Gelb setzen wir bewusst auf ein Symbol für Optimismus, Energie und Aufbruch.“ Geschäftsführer Bernd Schäfermeier ergänzt: „Die Stärke der M.O.W. liegt in der Nähe zum Markt, in gelebter Partnerschaft und in einem klaren Profil. Sie ist und bleibt: **Die Messe der Branche für die Branche**.“

M.O.W. 2025 auf einen Blick:

Termin: 21. bis 25. September 2025

Öffnungszeiten: Sonntag bis Mittwoch 9–18 Uhr, Donnerstag 9–16 Uhr

Messezentrum Bad Salzuflen, 17 Hallen, 85.000 qm Ausstellungsfläche

Zentralparkplatz: Heerserheider Str. 2, 32107 Bad Salzuflen

Eintritt, Parken, WLAN, Verköstigung in den Messe-Restaurationen und Shuttle-Service kostenfrei

Zugang ausschließlich für Fachbesucher

Weitere Informationen unter: www.mow.de