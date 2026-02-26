LWL-Wanderausstellung „Mission Machen – Neue Perspektiven auf das westfälische Handwerk“ startet

Münster. Die LWL-Wanderausstellung „Mission Machen – Neue Perspektiven auf das westfälische Handwerk“ zeigt einen umfassenden fotografischen Blick auf das vielfältige Handwerk in Westfalen-Lippe. Die Ausstellung, die das LWL-Freilichtmuseum Hagen, das LWL-Medienzentrum für Westfalen und das LWL-Museumsamt für Westfalen gemeinsam entwickelt haben, ist noch bis zum 12. April im Emschertal-Museum der Stadt Herne zu sehen. Im Anschluss wird die Wanderausstellung durch acht weitere Museen in Westfalen-Lippe touren.

Die Fotografin Tuula Kainulainen hat sich auf eine visuelle Reise durch das westfälische Handwerk begeben und 25 Betriebe dokumentiert. In Werkstätten, Manufakturen und Ateliers hat die Fotografin Handwerker:innen begleitet, die mit Ideenreichtum und Überzeugung ans Werk gehen – vom traditionellen Geigenbau bis zur inklusiven Brauerei, von der Orthopädietechnik bis zur Schmuckherstellung. Ihre Fotos ermöglichen unmittelbare Einblicke in Arbeitswelten, die sonst oft im Verborgenen bleiben, und machen die Atmosphäre dieser Orte erlebbar.

„Mit einem wachen Blick für Details und einem Gespür für die Menschen hinter den Berufen zeigen Kainulainens Fotos die Vielfalt und Innovationskraft des Handwerks in Westfalen-Lippe,“ sagt Heike Kropff, Leiterin des LWL-Museumsamtes für Westfalen. „In der Zusammenarbeit des LWL-Freilichtmuseums Hagen und des LWL-Medienzentrums für Westfalen ist eine spannende Ausstellung entstanden, die weit mehr als fotografische Dokumentation leistet.“

Die Ausstellung gliedert sich in vier Themenbereiche: „Gemacht. Gebraucht. Geliebt.“ beleuchtet Produkte, die den Alltag bereichern – langlebige, funktionale und oft innig geschätzte Gegenstände. Im Mittelpunkt stehen Dinge, die mit handwerklicher Präzision und Sorgfalt entstehen und uns über viele Jahre hinweg begleiten. Sie sind Ausdruck von Qualität, Alltagstauglichkeit und emotionaler Bindung.

„Würde. Wohlbefinden. Halt.“ zeigt Handwerk mit sozialer Dimension. Hier begegnen den Besuchenden Betriebe, die weit über das rein Funktionale hinauswirken: Sie geben Menschen in herausfordernden Lebenssituationen neue Perspektiven, fördern Selbstbestimmung und leisten durch ihre Arbeit einen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt.

„Sorgfalt. Hingabe. Genuss.“ widmet sich der Welt des Geschmacks, der Ästhetik und der Verantwortung. Vom handgefertigten Lebensmittel bis hin zum nachhaltig gestalteten Objekt stehen hier Menschen im Fokus, die mit Achtsamkeit, Umweltbewusstsein und großer Leidenschaft Produkte erschaffen, die Genuss mit Verantwortung verbinden.

„Geachtet. Geschätzt. Bewahrt.“ erzählt schließlich von der Kunst des Erhaltens. In diesen Werkstätten wird nicht entsorgt, sondern restauriert, konserviert und gepflegt. Mit großem Fachwissen und Feingefühl bewahren Handwerker:innen sowohl materielle als auch kulturelle Werte – und damit auch ein Stück Identität und Geschichte.

Ergänzend zur Wanderausstellung bietet die Webseite https://www.missionmachen.lwl.org des LWL-Medienzentrums für Westfalen weitere Materialien zum Thema: z.B. 360°-Filme, Porträts und Interviews mit den Handwerker:innen sowie Hintergrundinformationen zu den Betrieben.

Begleitend zur Ausstellung im LWL-Freilichtmuseum Hagen ist ein Bildband erschienen, der alle Fotos sowie ergänzende Texte und Hintergrund-informationen zur Entstehung des Projekts umfasst. Der Bildband ist zum Preis von 24,90 Euro im LWL-Freilicht­museum Hagen, im Westfalen-Medien-Shop, beim Tecklenborg Verlag und im Buchhandel erhältlich.

Mission Machen

Eine Wanderausstellung des LWL-Museumsamtes für Westfalen in Kooperation mit dem LWL-Medienzentrum für Westfalen und dem LWL-Freilichtmuseum Hagen

Emschertal-Museum der Stadt Herne

Museumsverwaltung Karl-Brandt-Weg 5 44629 Herne

6. Februar bis 12. April

Weitere Stationen

Stadtmuseum Werne 23. April – 28. Juni 2026

Städtische Museen Bad Oeynhausen

5. Juli – 13. September 2026

Institut für Stadtgeschichte – Retro Station, Recklinghausen

18. September – 27. November 2026

Museum Wilnsdorf

5. Dezember 2026 – 21. Februar 2027

Westfälisches Schieferbergbau- und Heimatmuseum Holthausen, Schmallenberg-Holthausen

8. Februar – 9. Mai 2027

kult Westmünsterland, Vreden

16. Mai – 25. Juli 2027

Museum Villa Medica, Rhede

1. August – 10. Oktober 2027

Baumberger Sandstein Museum, Havixbeck

17. Oktober – 12. Dezember 2027

BU: Norbert Stock, Inhaber und Gründer der Spielzeugmanufaktur Madera in Oelde-Stromberg, bei der Herstellung eines seiner hölzernen Puppenhäuser.