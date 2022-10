LWL-Kulturstiftung fördert Weltmusik-Konzertreihe in Westfalen

Welthaus Bielefeld e.V. erhält 34.800 Euro

Münster. Die LWL-Kulturstiftung vergibt eine Förderung in Höhe von 34.800 Euro an den Verein Welthaus Bielefeld e.V. Die Konzertreihe „Künstlerinnen aus Westfalen treffen Künstlerinnen weltweit“ soll Klänge der Welt nach Westfalen-Lippe bringen. Dabei teilen sich Musikerinnen aus der Region die Bühne mit internationalen Musikerinnen. Diese Doppelkonzerte sind an zehn Veranstaltungsorten in verschiedenen Städten geplant.

„Durch die internationale Vernetzung der Künstlerinnen kommt es auch zu einem interkulturellen Austausch“, erläutert Björn Klaus, Kuratoriumsmitglied der LWL-Kulturstiftung, die Förderentscheidung. „Von diesem Austausch profitieren nicht nur die Musikerinnen selbst, sondern ebenso das Publikum und die Musikszene in Westfalen-Lippe.“

Das Welthaus Bielefeld e.V. veranstaltet seit 34 Jahren Konzerte der Sparte Weltmusik, ist Mitglied des „Forum of Worldwide Music Festivals“ und hat in der Vergangenheit schon einige internationale Stars in die Region geholt. Die konkrete Besetzung der Konzertreihe wird derzeit erarbeitet. Fest stehen hingegen schon einige Veranstaltungsorte in Dortmund, Plettenberg, Gütersloh, Extertal und Steinhagen. Die Konzertreihe findet voraussichtlich von September 2022 bis Dezember 2023 statt.

Insgesamt hat die LWL-Kulturstiftung zwölf Projekte mit rund 1,1 Millionen Euro gefördert. Neben der Konzertreihe zur Weltmusik unterstützt die LWL-Kulturstiftung noch eine weitere Veranstaltungsreihe, außerdem vier Ausstellungen, eine Web-Serie, drei Digital-Projekte, eine Kulturkonferenz und ein Forschungsprojekt in der Region Westfalen-Lippe.

Hintergrund

Die LWL-Kulturstiftung hat die Aufgabe, überörtliche, spartenübergreifende oder interdisziplinäre kulturelle Projekte und Kooperationen mit westfälisch-lippischem Bezug zu fördern. Im Blickpunkt stehen dabei Vorhaben aus den Bereichen Bildende Kunst, Musik, Theater, Literatur, Film und landeskundliche Forschung. Mit ihren Förderungen stärkt die LWL-Kulturstiftung Kunst und Kultur in Westfalen-Lippe, unterstützt Vernetzung und Kooperationen und schafft kulturelle Mehrwerte in und für die Region. Aufgrund ihrer fördernden und beratenden Tätigkeit ist die Stiftung zu einer starken Partnerin für Kulturverantwortliche und Kulturschaffende in Westfalen-Lippe geworden. Seit ihrer Gründung durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) 2004 hat die Kulturstiftung rund 360 Projekte mit Mitteln in Höhe von rund 33,9 Millionen Euro bewilligt.

http://www.lwl-kulturstiftung.de