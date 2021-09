LWL-Kulturstiftung fördert ein Projekt im Kreis Höxter mit 35.000 Euro

Münster/Kreis Höxter. . Das Kuratorium der LWL-Kulturstiftung vergibt eine Förderung in Höhe von 35.000 Euro an die Via Nova Kunstfest Corvey gGmbh in Höxter (Kreis Höxter) für das Via Nova Kunstfest Corvey 2022. Insgesamt wurden von 19 Projektanträgen neun positiv beschieden, so dass eine Gesamtfördersumme von rund 382.000 Euro für Kulturprojekte in und für Westfalen-Lippe zur Verfügung gestellt werden kann.

Das Kloster Corvey in Höxter blickt im kommenden Jahr auf eine bewegte Historie zurück, denn 2022 jährt sich die Gründung des Klosters, des einstigen geistigen, kulturellen und wirtschaftlichen Zentrums, zum 1.200sten Mal. Seit 2019 widmet sich das Via Nova Kunstfest Corvey der historischen Dimension des Benediktinerklosters und setzt mit interdisziplinären Themen zur Gegenwart und Zukunft des Ortes künstlerische Impulse und Denkanstöße. Im Jubiläumsjahr 2022 stehen die Veranstaltungen des Kunstfestes unter dem Motto „Geheimniszustand : Tröstungen“, das auf das Werk „Trost der Philosophie“ des römischen Philosophen Boethius zurückgeht.

Michael Pavlicic, stellvertretender Kuratoriumsvorsitzender der LWL-Kulturstiftung: „Das UNESCO-Weltkulturerbe Kloster Corvey ist von großem Wert für Westfalen-Lippe. Das Via Nova Kunstfest belebt die historischen Mauern mit spannenden künstlerischen Konstellationen und zukunftsgewandten Fragestellungen. Ich freue mich über diesen kulturellen Mehrwert für unsere Region.“

Mit dem neu beschlossenen Förderprogramm, das ein Kurzfilmprojekt, Ausstellungen, Veranstaltungsreihen und Projekte zur landeskundlichen Forschung umfasst, werden unterschiedliche Aspekte der westfälisch-lippischen Kulturgeschichte aufgegriffen. Die LWL-Kulturstiftung unterstützt seit ihrer Gründung vor mehr als 17 Jahren die Vernetzung der Kulturakteur:innen in Westfalen-Lippe und trägt dazu bei, einen differenzierten Blick auf verschiedene Themen und die inhaltlichen Querbezüge zu werfen. Dies diene der Stärkung der westfälisch-lippischen Kulturlandschaft.

„Gerade in schwierigen Zeiten setzen die neun Förderprojekte in Westfalen-Lippe Impulse: Sie schaffen Angebote für gemeinsame Kulturerlebnisse, bieten Plattformen für den kulturfachlichen Diskurs und beleuchten westfälsch-lippische Künstler:innen und Themen“, hebt Anneli Hegerfeld-Reckert, Kuratoriumsvorsitzende der LWL-Kulturstiftung, die Vielfalt des Förderprogramms hervor.

„Seit mehr als 17 Jahren bringen wir Kultur und Menschen zusammen und helfen, ein Kulturnetz in der Region zu knüpfen. Kultur in der Fläche ist vielfältig, sie ist vieles – nur nicht provinziell“, betont Matthias Löb, Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) und Vorstandsvorsitzender der LWL-Kulturstiftung. „Deswegen konnten wir erneut eine ganze Bandbreite qualitätsvoller Kulturprojekte fördern.“

Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger, LWL-Kulturdezernentin und Vorstandsmitglied der LWL-Kulturstiftung: „Unser Förderprogramm zeigt, wie agil und engagiert unsere Kulturszene arbeitet: Digitale Formate, interdisziplinäre Netzwerke und pointierte Themen sind – besonders in der herausfordernden Corona-Pandemie – Ausdruck einer großen Kreativität und Neugier, die wir gern als Förderpartnerin unterstützen.“

Hintergrund

Die 2003/04 vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) gegründete LWL-Kulturstiftung hat die Aufgabe, überörtliche, spartenübergreifende oder interdisziplinäre kulturelle Projekte und Kooperationen mit westfälisch-lippischem Bezug zu fördern. Im Blickpunkt stehen dabei Projekte aus den Sparten Bildende Kunst, Musik, Theater, Literatur, Film und landeskundliche Forschung. Mit ihren Förderungen stärkt die LWL-Kulturstiftung Kunst und Kultur in Westfalen-Lippe, unterstützt Vernetzung und Kooperationen und schafft kulturelle Mehrwerte in und für die Region. Aufgrund ihrer fördernden und beratenden Tätigkeit ist die Stiftung zu einer Partnerin für Kulturverantwortliche und Kulturschaffende in Westfalen-Lippe geworden. Seit ihrer Gründung hat die LWL-Kulturstiftung rund 289 Projekte mit rund 31,48 Millionen Euro gefördert.