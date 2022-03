„look upb“ – Schülerinnen-MINT-Mentoring-Programm an der Universität Paderborn startet

Anmeldungen bis zum 20. März möglich

Paderborn. Anfang April startet das Schülerinnen-MINT-Mentoring-Pr ogramm „look upb“ an der Universität Paderborn in die nächste Runde. Das Programm richtet sich an Schülerinnen der Oberstufe, die Interesse am Studium eines MINT-Fachs (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) haben. Ziel ist es, die Schülerinnen bei ihrer Studiengangswahl zu unterstützen und sie für ein MINT-Studium zu begeistern. Interessierte Schülerinnen können sich bis zum 20. März anmelden. Weitere Informationen zum Mentoring-Programm und zur Anmeldung gibt es unter: www.upb.de/look.

„look upb“ bietet Schülerinnen einen praxisnahen Einblick in die MINT-Studiengänge der Universität Paderborn. Den Teilnehmerinnen steht ein Semester lang jeweils eine Studentin eines naturwissenschaftlichen oder technischen Studiengangs als Mentorin zur Seite. In dieser Zeit können die Schülerinnen spannende Einblicke in den universitären Alltag bekommen und sich mit ihren persönlichen sowie beruflichen Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten auseinandersetzen. Gemeinsam mit den Studentinnen besuchen die Schülerinnen – in Präsenz unter Einhaltung der Hygienevorschriften oder online – Vorlesungen und lernen den Campus, die Bibliothek und vieles mehr kennen. Darüber hinaus wird ein Rahmenprogramm mit weiterführenden Veranstaltungen wie eine Exkursion zu einem regionalen Unternehmen angeboten. Aufgrund der anhaltenden Situation der Coronapandemie wird das Programm in einer Mischform aus Digital- und Präsenzveranstaltungen angeboten.

Weitere Informationen: www.upb.de/look