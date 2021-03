Lippischer Ehrenring: Kreis sucht junge Engagierte

Junge Menschen setzen sich für ihre Anliegen ein. Sie übernehmen Verantwortung und wollen über ihre Zukunft mitbestimmen – auch in Lippe. Dabei sind die Inhalte und Themen des Engagements so bunt und vielfältig wie die Interessen und Bedürfnisse junger Menschen. Auch die Krise hat gezeigt: Viele Jugendliche und junge Erwachsene haben Verantwortung übernommen und zum Beispiel ältere Menschen beim Einkaufen unterstützt. „Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie konnten wir den Lippischen Ehrenring 2020 leider noch nicht verleihen. Dies soll im Sommer nachgeholt werden. Das Engagement junger Menschen ist für unsere funktionierende und demokratische Gesellschaft unersetzlich“, so Landrat Dr. Axel Lehmann.

Bis zum 10. März besteht daher noch die Möglichkeit, junge Engagierte für diese Auszeichnung vorzuschlagen. Anregungen können per Mail eingereicht werden. Weitere Informationen sowie die Satzung des „Lippischen Ehrenrings“ gibt es im Internet unter www.kreis-lippe.de oder im Ehrenamtsbüro unter der Telefonnummer 05231/62-5001.