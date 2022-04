Lippes Wahrzeichen laden wieder ein, einmalige Ausblicke zu genießen

Externsteine und Hermannsdenkmal starten am Freitag, 1. April 2022, in die Saison

Detmold/Horn-Bad Meinberg. Mit viel Sonnenschein und lauer Frühlingsluft haben die letzten Tage Lust gemacht, Natur und Umgebung zu erkunden. Ab dem kommenden Freitag, 1. April 2022, laden nun auch wieder das Hermannsdenkmal und die Externsteine ein, die Wälder rundherum zu entdecken, ihre Plattformen zu erklimmen und spektakuläre Rundblicke über Lippe zu genießen. Der Landesverband Lippe startet in die Ausflugssaison 2022.

„Nach dem langen Corona-Winter drängt es die Menschen nach draußen, um durchzuatmen und die Schönheiten Lippes neu zu erleben. Wir freuen uns, dass wir für die Lipperinnen und Lipper, sowie auch für Touristen und Gäste, unsere beiden Denkmäler nun wieder aufschließen können“, sagt Verbandsvorsteher Jörg Düning-Gast – und fügt noch eine erfreuliche Info hinzu: „Auch wenn die Sach- und Energiekosten aktuell stark steigen, haben wir beschlossen, die Preise nicht zu erhöhen. Denn wir wollen, dass auch Bürgerinnen und Bürger mit knappem Haushaltsbudget einen Ausflug an die Denkmäler machen können. Besteigungen und Parktickets kosten also genauso viel wie 2021.“

Neben den Plattformen der beiden Denkmäler sind auch die Tourist-Info am Hermannsdenkmal bzw. das Infozentrum Externsteine wieder täglich geöffnet. „Letzteres bietet eine multimedial aufbereitete Dauerausstellung über die Geschichte der Externsteine und die umgebende Natur, die kostenfrei besucht werden kann“, so Düning-Gast. Auch die offenen Gästeführungen starten am ersten Aprilwochenende wieder.

Nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung gilt für den Besuch der Denkmäler die 3G-Regel. „Beim Ticketkauf für die Besteigung kontrollieren wir die entsprechenden Zertifikate“, erläutert Stefanie Hütte, Leiterin der TouristInfo am Hermannsdenkmal bzw. des Infozentrums Externsteine. „Am Hermannsdenkmal können wir aus diesem Grund noch nicht den Ticket-Automaten freischalten, hier müssen die Tickets aktuell in der Tourist-Info erworben werden.“

Preise und Öffnungszeiten Denkmäler (vom 1. April bis 1. November 2022)

Besteigung Plattform Externsteine:

Täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr Ticketverkauf am Kassenhaus

Besteigung Plattform Hermannsdenkmal:

Täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr Ticketverkauf in der Tourist-Info Preise:

Tickets (je Denkmal): 4 € (Erw.), 2 € (Kinder 6-14 J.)

Kombi-Ticket: 6 € (Erw.), 3 € (Kinder 6-14 J.)

Parkticket (PKW): 4 €

Öffnungszeiten Infozentrum/Tourist-Info (vom 1. April bis 1. November 2022)

Infozentrum Externsteine:

Täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr

Tourist-Info am Hermannsdenkmal:

Täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr

Offene Gästeführungen (Anmeldung nicht erforderlich)

Externsteine: jeden Samstag, Sonntag und Feiertag um 11.00 Uhr, Treffpunkt: Infozentrum Externsteine

Hermannsdenkmal: jeden Sonntag und Feiertag um 14.00 Uhr, Treffpunkt: Tourist-Info am Hermannsdenkmal

Preise:

9 € (Erw.), 4,50 € (Kinder 6-14 J.)

www.externsteine-info.de

www.hermannsdenkmal.de

Hintergrundinformationen:

Die Externsteine sind ein Natur- und Kulturdenkmal von herausragender Bedeutung. Seit Jahrhunderten faszinieren sie die Menschen, Spuren wie z. B. das Kreuzabnahmerelief, die Grotten oder die Plattformen zeugen von ihrer Anziehungskraft.

Rund 500.000 Besucherinnen und Besucher kommen jährlich zu den Externsteinen.

Das Hermannsdenkmal ist eines der bekanntesten und beliebtesten Denkmäler in Deutschland. Das von Ernst von Bandel erbaute und 1875 fertiggestellte Denkmal ist heute ein Mahnmal für Frieden und Völkerverständigung. Rund 500.000 Besucherinnen und Besucher kommen jährlich zum Denkmal.

Der Landesverband Lippe ist Sachwalter der Externsteine und des umgebenden Naturschutzgebietes sowie Sachwalter des Hermannsdenkmals. Über die Externsteine und das Hermannsdenkmal hinaus zählen zu den bedeutenden Einrichtungen und Vermögenswerten des Landesverbandes Lippe: das Lippische Landesmuseum Detmold, die Lippische Landesbibliothek Detmold, das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake, die Lippische Kulturagentur, die Burg Sternberg, die Waldbühne am Hermannsdenkmal, weitere Denkmäler, Immobilien und Domänen, rund 15.700 Hektar naturnah und nachhaltig bewirtschafteter Wald sowie rund 3.300 Hektar landwirtschaftliche Flächen.