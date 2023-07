Laue Sommerabende und Musik für alle

Open-Air-Sommer im Rathaus-Innenhof

Büren. Immer freitags im August, umsonst und draußen – das ist das Motto für den Open-Air-Sommer im Rathaus-Innenhof, der auch in diesem Jahr wieder stattfindet.

An allen Freitagen im August lädt das Stadtmarketing Büren ab 20 Uhr zu lauen Sommerabenden und einem vielfältigen musikalischen Programm ein. Jede Veranstaltung steht unter einem anderen Motto, wobei unterschiedliche Genres sowie Altersgruppen angesprochen werden: Am 4. August wird es ein Benefizkonzert geben, bei dem „Radio Anthrazit“ das Publikum mit beliebten Rock-Oldies auf eine Reise durch die Vergangenheit mitnimmt. Am darauffolgenden Freitag, 11. August, findet die „Brasilianische Nacht“ im Rathaus-Innenhof statt. Besucherinnen und Besucher dürfen sich nach der gelungenen Veranstaltung im letzten Jahr auch diesmal auf traditionelle Klänge, heiße Rhythmen und eine einzigartige Atmosphäre mit „Sou Brasil“ freuen. Der 18. August steht unter dem Motto „Bayerische Hüttengaudi“ – ein Appetithappen für alle Oktoberfestfans mit der Gruppe „Die Original Zipfelklatscher“. Bei der letzten Veranstaltung am 25. August gibt es die alljährliche Ü30-Party, bei der DJ Jürgen Heimann (Hellweg Events) auflegt. Mit einem großen Repertoire an Songs für jeden Geschmack kann der Sommer gebührend verabschiedet werden.

„Der Open-Air-Sommer gehört bereits seit über 20 Jahren zu einem festen Termin im Bürener Veranstaltungskalender. Das Feedback aus den Reihen der Bürgerinnen und Bürger ist durchweg positiv und macht Lust auf ausgelassene Sommerabende im Rathaus-Innenhof“, sagt Stadtmarketingleiter Alexander Menke. Durch das großzügige Sponsoring der Volksbank Büren-Salzkotten (Zweigniederlassung der VerbundVolksbank OWL eG), Warsteiner Brauerei und Westenergie ist der Eintritt auch diesmal wieder frei. Für leckere Snacks und kühle Getränke sorgt das Team von Lennigers Leckerbissen.