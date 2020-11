Landrat Dr. Axel Lehmann für fünf weitere Jahre vereidigt

Einer der ersten Tagesordnungspunkte war die Vereidigung von Landrat Dr. Axel Lehmann für die Wahlperiode 2020 bis 2025 durch den Altersvorsitzenden Kurt Kalkreuter. „Ich freue mich, dass ich fünf weitere Jahre lang das Gesicht und die Zukunft Lippes gestalten darf. In den vergangenen Jahren ist vieles gemeinsam mit zahlreichen Kooperationspartnern und Unterstützern auf den Weg gebracht worden: Wir haben unter anderem mit dem Zukunftskonzept Lippe 2025 eine gute Basis gelegt, auf der ich in den kommenden Jahren aufbauen und Lippes Zukunft in vielen Bereichen weiter stärken möchte“, erklärte Lehmann. Er machte aber auch klar: „Derzeit gilt es, die Corona-Pandemie zu stemmen: Die Gesundheit der Lipperinnen und Lipper zu schützen hat höchste Priorität. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitsamt und im Bevölkerungsschutz leisten derzeit Übermenschliches, um genau das sicher zu stellen.“ Als Stellvertreter des Landrats wurden gewählt: Kurt Kalkreuter (SPD) als erster stellvertretender Landrat, Stephan Grigat (CDU) als zweiter stellvertretender Landrat sowie Robin Wagener (Bündnis 90/ Die Grünen) als dritter stellvertretender Landrat.

Neben der Einführung und Verpflichtung der neuen Kreistagsmitglieder wurde auch über die zu bildenden Fachausschüsse sowie den zu bildenden Kreispolizeibeirat abgestimmt. Somit wird der Kreistag in der aktuellen Wahlperiode durch folgende Fachausschüsse unterstützt:

Kreisausschuss

Jugendhilfeausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Wahlprüfungsausschuss

Wahlausschuss für die Kommunalwahlen

Finanz- und Personalausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Ordnung

Ausschuss für Mobilität, Bauen, Planen und Betriebsausschuss Straßen

Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeit

Ausschuss für Bildungsentwicklung, Digitalisierung, Sport und Betriebsausschuss Schulen

Ausschuss für Umwelt, Natur, Klima und ökologische Nachhaltigkeit.