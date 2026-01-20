Kurpark Lichterfest Bad Pyrmont startet am 15. Januar 2026: Lichtkunst-Festival im Kurpark bis Ende Februar

State of the Art Lichtkunst, interaktive Installationen und leuchtende Winterwelten: Das Kurpark Lichterfest verwandelt Bad Pyrmont ab 15. Januar in eine begehbare Kunstmeile.

Kurpark Lichterfest Bad Pyrmont eröffnet am 15. Januar 2026 und lässt den Kurpark bis zum 28. Februar 2026 in eindrucksvollen Lichtinstallationen erstrahlen. Besucherinnen und Besucher erleben an mehreren Abenden pro Woche einen atmosphärischen Rundgang, der Kunst, Technologie und winterliche Parkkulisse zu einem außergewöhnlichen Gesamterlebnis verbindet.

Veranstalter Markus Wallney hat dafür eine Reihe renommierter Lichtkünstlerinnen und Lichtkünstler gewonnen. „Wir freuen uns, den Kurpark Bad Pyrmont mit außergewöhnlichen State of the Art Installationen zu bereichern und unseren Gästen ein eindrucksvolles, künstlerisches Lichtfest anzubieten“, so Wallney.

Künstler:innen und Highlights

Das Programm setzt auf unterschiedliche Handschriften – von geometrischer Lichtkunst über fluoreszierende Bildwelten bis hin zu kinetischen und interaktiven Großinstallationen:

Eva Blomeyer (aka „Lichtloch“, Hamburg): Geometrische Formen und innovative Lichtgestaltung, die mit Mustern und Perspektiven spielen; zudem interdisziplinäre Projekte an der Schnittstelle von Licht und Klang.

Geometrische Formen und innovative Lichtgestaltung, die mit Mustern und Perspektiven spielen; zudem interdisziplinäre Projekte an der Schnittstelle von Licht und Klang. TimBo / ArtUVisual: Fluoreszierende Werke, die unter UV-Licht leuchten und Betrachter:innen in immersive „Portal Welten“ ziehen – erlebbar auch mit speziellen 3D-Brillen.

Fluoreszierende Werke, die unter UV-Licht leuchten und Betrachter:innen in immersive „Portal Welten“ ziehen – erlebbar auch mit speziellen 3D-Brillen. Dicro Dosis (Siamant Ouso & Janosch Reiter, Berlin): Großformatige Lichtskulpturen mit dichroitischen Folien, die lebendige Farb- und Lichtspiele erzeugen.

Großformatige Lichtskulpturen mit dichroitischen Folien, die lebendige Farb- und Lichtspiele erzeugen. Simon Woywod: Kinetische Lichtkunst mit bewegten Installationen; „Firefly“ arbeitet mit Flügel-Elementen und LED-Streifen in wechselnden Farben.

Kinetische Lichtkunst mit bewegten Installationen; „Firefly“ arbeitet mit Flügel-Elementen und LED-Streifen in wechselnden Farben. Robin Baumgarten (Berlin): Interaktive Installation „Quantum Jungle“ mit über 1000 berührungsempfindlichen Elementen und zehntausenden LEDs – spielerische Visualisierung von Quanten-Phänomenen.

Interaktive Installation „Quantum Jungle“ mit über 1000 berührungsempfindlichen Elementen und zehntausenden LEDs – spielerische Visualisierung von Quanten-Phänomenen. Leo Bettinelli: Multimedia- und interaktive Kunst; Gründer des Projekts „Circus Lumineszenz“ und Produzent des Festivals „Blockheide Leuchtet“ (Naturpark Blockheide, Österreich).

Multimedia- und interaktive Kunst; Gründer des Projekts „Circus Lumineszenz“ und Produzent des Festivals „Blockheide Leuchtet“ (Naturpark Blockheide, Österreich). Markus Anders: Licht- und Wanderskulpturen sowie großformatige Arbeiten, die Räume für Reflexion und emotionale Erfahrung schaffen.

Termine, Öffnungszeiten und Tickets

Das Kurpark Lichterfest findet vom 15. Januar bis 28. Februar 2026 im Kurpark Bad Pyrmont statt – Donnerstag bis Samstag jeweils von 17 bis 21 Uhr (letzter Einlass 20 Uhr). Veranstaltungsort ist der Kurpark Bad Pyrmont, Heiligenangerstraße 9–11, 31812 Bad Pyrmont.

Der Eintritt liegt bei 22 Euro, ermäßigt 16 Euro; ein Dauerticket ist für 55 Euro erhältlich. Kinder bis einschließlich 6 Jahre haben freien Eintritt (weitere Ermäßigungen und Hinweise – z. B. für Begleitpersonen – sind in den Ticketinformationen aufgeführt).

Tipp: Wer den Kurpark einmal ganz anders erleben möchte, findet hier ein winterliches Ausflugsziel, das sich sowohl für einen Abendbesuch als auch für wiederholte Rundgänge eignet – jede Lichtwelt wirkt im Zusammenspiel von Dunkelheit, Musik/Sound und Parkarchitektur anders.

Weitere Informationen, Tickets sowie aktuelle Updates gibt es über die offizielle Website des Kurpark Lichterfests Bad Pyrmont.

www.kurpark-lichterfest.de

KURPARK LICHTERFEST

Kurpark Bad Pyrmont

Heiligenangerstraße 9-11

31812 Bad Pyrmont

15. Januar 2026 – 28. Februar 2026

Donnerstag bis Samstag, 17 – 21 Uhr (letzter Einlass 20 Uhr)

Eintritt: 22 Euro (ermäßigt 16 Euro)

Dauerticket: 55,00 Euro

kurpark-lichterfest.de