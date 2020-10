Kunstprojekt „ARCHE NOVA“ auf dem Kardinal-Degenhardt-Platz

Paderborn. Ein 150 Nanometer großes Teilchen hält die Welt seit über sechs Monaten in Atem und der Gesellschaft den Spiegel vor. 1,5 m beschreibt die neue menschliche Kontakt-Formel zwischen Begegnung und Selbst-Isolation. Die Vereinzelung und das Gebot zur Nicht-Berührung verändert auch unser Verständnis von Kontakt – den Kontakt zu anderen, aber auch den Kontakt zu uns selbst.

Max Rohland und Tatjana Poloczek wagen das performative Experiment: Drei Tage lang begeben sie sich in einen Container, aufgestellt auf dem Kardinal-Degenhardt-Platz vor der Paderborner Stadtbibliothek, in Selbst-Isolation und suchen ihr Bedürfnis nach Kontaktpunkten. Sie ringen um die Transformation, um den Weg, den es zu gehen lohnt und um die Widersprüche, die es auszuhalten gilt. Wo war unser Startpunkt? Wo ist der Endpunkt? Und was liegt dazwischen? Wer sie selber sind, gilt es zu klären. Wer sie sein werden, hoffen sie herauszufinden.

Das Experiment kann draußen auf dem Kardinal-Degenhardt-Platz als Performance in ca. 15-minütigen Zeitfenstern miterlebt werden. Das Publikum wird Zeuge und zugleich Akteur eines künstlerischen Versuchslabors der Performer*innen, die über drei Tage um eine Live-Transformation ringen. Jede Performance gestaltet sich anders und neu, das Teilnehmen an mehreren Terminen ist daher möglich und wird herzlich empfohlen. Die Hygienemaßnahmen werden jederzeit eingehalten. Die Performances und die Installation finden draußen statt, wir empfehlen wetterfeste Kleidung.

Die Künstler*innen

Marc Mahn, Tatjana Poloczek, Max Rohland, Sonja Elena Schroeder

Termine für die Performance

Do., 29.10./ Fr., 30.10. / Sa., 31.10.20, um jeweils 18.00/18.30/19.00 /19.30 Uhr auf dem Kardinal-Degenhardt-Platz in Paderborn

Termine für die Installation

So, 01.11.20, zwischen 13 und 16 Uhr im 15-Minuten-Takt auf dem Kardinal-Degenhardt-Platz in Paderborn

Tickets für die Performance (4,50 €) und die Installation (3 €) gibt es ausschließlich im Vorverkauf – online unter www.reservix.de und bei allen bekannten VVK-Stellen.

Gefördert von: Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, NRW Landesbüro Freie Darstellende Künste, Landschaftsverband Westfalen Lippe (LWL),

Stadt Paderborn, Kulturamt Paderborn, Stadtwerke Paderborn.