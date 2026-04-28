Kunsthalle & Volksbank in Ostwestfalen laden erneut zur Sound Collection ein!‌

Sound Collection in der Kunsthalle am 8.5.26 von 18-1 Uhr.

Bielefeld. Die Volksbank in Ostwestfalen und die Kunsthalle Bielefeld laden am Freitag, 8. Mai 2026, zur nächsten Ausgabe der beliebten Sound Collection ein. Ab 18 Uhr können Besucher*innen die aktuellen Ausstellungen erkunden und dabei elektronische Klänge von den DJs AN:JA, Bert, DJ Mirrodin, JEN.NA x floppy, Koslowski x frisch, Marla, Mila Szq sowie tascha x moerevi genießen.

Aufgrund der großen Resonanz und steigender Besucherzahlen wird die Sound Collection diesmal bis 22 Uhr verlängert. Einlass in die Kunsthalle ist bis 21:30 Uhr.

Aktuell zeigt die Kunsthalle die Ausstellung „Duane Linklater. mâcistan“. Im Zentrum stehen skulpturale Gerüststrukturen als kulturelle Speicher, die sich mit Fragen von Erinnerung und Identität auseinandersetzen. Die DJ-Sets schaffen durch elektronische Sounds eine zusätzliche sinnliche Ebene.

Das „Café Gemach Manhattan“ in der Kunsthalle sorgt von 18 bis 1 Uhr mit einer Auswahl an Getränken für eine entspannte Atmosphäre. Hier darf zur Musik der DJs auch getanzt werden. Der Eintritt in die Kunsthalle Bielefeld ist an diesem Abend frei.

Die Sound Collection findet seit 2021 regelmäßig zu den Ausstellungen in der Kunsthalle Bielefeld statt. Herzstück ist die Kooperation mit dem Bielefelder DJ-Kollektiv Nummer zu Platz, das der Veranstaltungsreihe ihre besondere Handschrift verleiht. Das Format verbindet Kunst und Musik in entspannter Atmosphäre und wird von der Volksbank in Ostwestfalen großzügig gefördert. Für dieses Engagement wurde die Volksbank in Ostwestfalen in die Finalrunde des deutschen Kulturförderpreis nominiert. Der Deutsche Kulturförderpreis zeichnet seit 2006 gemeinsam mit dem ZDF und dem Handelsblatt Projekte aus, die kulturelle Exzellenz mit gesellschaftlicher Verantwortung verbindet. Die feierliche Preisverleihung findet am 11. Juni in Hamburg statt.

­Website Kunsthalle Bielefeld: Pressemitteilung: Sound Collection – Elektronische Sounds in der Kunsthalle Bielefeld .­