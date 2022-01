KunstEdition geht in die Verlängerung

Bielefelder Kunst in der Lobby der Volksbank am Kesselbrink zu sehen und zu kaufen / Weiterhin auch online und in der Tourist-Information erhältlich

Bielefeld. Von der Schwarz-Weiß-Zeichnung über abstrakte Malerei bis zur realistischen Fotografie: Die „Bielefelder KunstEdition 2021/22“ bietet eine besondere Auswahl limitierter, hochwertiger Kunstdrucke von 20 Bielefelder Künstlerinnen und Künstlern. Mit dem Kauf eines handsignierten Kunstdruckes kann man sich selbst beschenken und die heimischen Wände mit lokaler Kunst verschönern oder anderen eine Freude machen.

„Nach der Phase des weihnachtlichen Kunst Verschenkens, heißt es jetzt: Gönn‘ Dir selbst was Schönes!“, sagt Marianne Weiß, bei Bielefeld Marketing für das Kulturmarketing verantwortlich. Als Organisator der Kunstdruck-Aktion stellt Bielefeld Marketing ab sofort die „KunstEdition 2021/22“ in der Lobby der Volksbank Bielefeld-Gütersloh am Kesselbrink aus. „Wir freuen uns, dass wir mit der Volksbank einen Partner gefunden haben, um die Motive aus der diesjährigen Kollektion einem breiten Publikum zeigen zu können“, so Weiß.

Nach der erfolgreichen Premiere 2020/21 gibt es bei der zweiten Auflage der KunstEdition handsignierte Bilder von Siri Baden, Christine Gensheimer, Xenia Gorzny, Marie-Pascale Gräbener, Carsten Gude, Cecilia Herrero, Gereon Inger, Andrea Köhn, Horst Krückemeier, Norbert Meier, Veit Mette, Anne-Christine Radeke, Claudia Reismann, Lars Rosenbohm, Robert Schlotter, Stefanie Schwedes, Hana Sheikholeslami, Alexrandra Sonntag, Aimilia Theofilopoulos und Dirk Topel.

Die Werke sind noch bis Ende März 2022 in der Volksbank-Lobby zu sehen und können dort auch direkt gekauft werden. Außerdem sind die Bilder nach wie vor in der Tourist-Information Bielefeld im Neuen Rathaus und im Bielefeld-Online-Shop erhältlich. In der Online-Galerie werden alle 20 verfügbaren Motive präsentiert.

Jeder Kunstdruck ist handsigniert, in der Regel 30 mal 40 Zentimeter groß und in limitierter Auflage von 50 Exemplaren erhältlich. Ein Exemplar kostet 100 Euro. Bei Fragen hilft das Team der Tourist-Information telefonisch unter 0521 516999 oder per Email an touristinfo@bielefeld-marketing.de weiter.