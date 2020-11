Kulturadventskalender – Kunst- und Kulturprogramm ohne Vorbehalte

Bad Oeynhausen. Eine besinnliche Adventszeit ohne Musik, Schauspiel oder Kunst? Trotz Corona unvorstellbar! Statt sich weiterhin nur „unter Vorbehalt“ auf Veranstaltungen freuen zu können, haben sich die Städte Bad Oeynhausen und Löhne zusammen mit Sonja O´Reilly und den Akteurinnen von #SheDoesFuture etwas Besonderes einfallen lassen: Den Kulturadventskalender 2020. Unter dem Motto „Das Programm, das sicher stattfindet“, deutet dieses Wortspiel auf die Tatsache hin, dass alle Darbietungen online zur Verfügung gestellt werden.

An jedem Tag vom 01. bis 24. öffnet sich ein neues Türchen mit der Online-Darbietung von heimischen KünstlerInnen aus den Bereichen Musik, Schauspiel, Tanz, Akrobatik, Kreatives, Lesung, Erzählung uvm. Mit dabei sind auch überregional bekannte Akteurinnen und Akteure, wie z.B .Carla Berling, Krimi-Autorin, Julian Adler, u.a. bekannt aus The Voice Germany, Artist Sven Böker, der bereits zweimal beim Supertalent dabei war, Musical-Darstellerin Romina Markmann, sowie das Kleine Theater Rehme und das Staatsbad Orchester der Stadt Oeynhausen. Aber auch lokale Vereine mit Sportlerinnen und Sportlern auf höchsten nationalem und internationalem Niveau, sowie junge MusikerInnen der lokalen Musikschule wirken mit.

Insgesamt nehmen rund 36 KünstlerInnen an dem Programm teil. Die Ticketeinnahmen fließen wieder direkt an die Akteurinnen und Akteure zurück. Damit soll dem Ausfall vieler Veranstaltungen entgegen gewirkt und der Wert von Kunst und Kultur kommuniziert werden, so die Veranstalter. An insgesamt drei Produktionstagen werden die Vorstellungen aufgezeichnet. Zu sehen und buchen sind sie über die Website: www.kulturadventskalender.de. Unterstützt wird diese Veranstaltung von der Stadt Bad Oeynhausen, der Stadt Löhne, den Stadtwerken Löhne, dem Inner Wheel Club Bad Oeynhausen- Minden, der Marie-Luise Beckmann Stiftung, der Fennel Stiftung, sowie der Organisation #SheDoesFuture.