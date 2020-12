Kultur-Carepakte für eine schwierige Zeit

Paderborner Künstler*innen gestalten Päckchen für Kinder und Jugendliche

Paderborn. Für viele Kinder und Jugendliche beginnt mit den Weihnachtsferien eine schwierige Zeit. Bis der Lockdown beendet und die Schule wiederbeginnen wird, müssen sie auf vieles verzichten: Kontakt zu Freunden, Omas und Opas, Hobbys und gewohnte Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung sowie eine feste Tagesstruktur mit klaren Aufgaben. Mit den „Kultur-Carepaketen“ möchte das Paderborner Kulturamt Kinder und Jugendliche in dieser Zeit unterstützen. Mehr als 340 Päckchen mit Ideen, Anleitungen und Materialien zum Kreativwerden haben Paderborner Künstler*innen bereits geschnürt.

In den Päckchen findet sich alles, das jungen Menschen Anregungen geben kann: zu bauen, zu basteln, zu tüfteln, zu schreiben oder sich in anderer Form kulturell zu betätigen. So sind zum Beispiel Päckchen mit Ideen und Materialien zum Malen dabei, Hörspiele und Bücher, die einladen Geschichten zu erzählen oder zu illustrieren, eine Mundharmonika zum Musizieren und Ausprobieren, ein kleiner laufender Roboter, der einen Parcours bekommen soll, Häkelnadeln und Strickanleitungen sowie Anleitungen und Bastelsets für magische Teelichter, Origami-Sets, Vogelfutteranhänger, Fröbelsterne, Pop-up-Karten oder Weihnachtsbaumschmuck.

Die Idee zu den Kultur-Carepaketen hatte Susanne Kirchner vom Kulturamt, die sich für die Umsetzung des Projektes Unterstützung bei dem Paderborner Künstler Manfred Webel holte. „Ich bin sofort auf Begeisterung und Engagement gestoßen. Mit seiner langjährigen kulturellen Arbeit steht Manfred Webel unter anderem als Teil der Paderborner Kreaturen ein großes Netzwerk zur Verfügung“, so Kirchner. Spontan wurde das erste Video mit einem Aufruf zur Gestaltung der Kultur-Carepakete gedreht und an Paderborner Künstler*innen weitergeleitet.

Schon kurze Zeit später tauchten im Kulturamt die ersten Päckchen auf – trotz der Kurzfristigkeit und des beginnenden Lockdowns, der das Besorgen von Material für die Päckchen deutlich schwieriger macht. Viele haben daher – mit viel Liebe und Nachdenken, was sie tun können – einzelne Päckchen gepackt und vorbeigebracht. Bisher haben nicht nur Künstler*innen mitgemacht, sondern auch viele, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten.

„Ich bin begeistert, wie viele Menschen sofort bereit sind, Zeit, Geld und Energie zu investieren, weil sie sehen, dass Menschen ihre Unterstützung brauchen. Mich freut es, in einer Gesellschaft zu leben, in der es Solidarität und Hilfsbereitschaft gibt – und zwar in einer Zeit, in der es den Gebenden, also unseren Künstler*innen, selbst nicht gut geht“, freut sich Susanne Kirchner über das große Engagement der Beteiligten.

Noch vor Weihnachten werden die Pakete unter anderem an die Paderborner Tafel, den Familienunterstützenden Dienst sowie an die Sozialpädagogische Familienhilfe übergeben, die die Pakete an Familien mit Kindern und Jugendlichen verteilen.