Kreis Lippe verkauft Geschäftsanteile an der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH.

Lehmann ist überzeugt: „Die gegenseitige Zustimmung zeigt, dass die betroffenen Kreise in Ostwestfalen-Lippe weiterhin an ihrer guten Zusammenarbeit festhalten. So kann sich einerseits der Flughafen für die Zukunft neu aufstellen, andererseits bleibt die Struktur des Landestheaters gesichert.“

Zum Hintergrund:

Die Gründe für den Austritt des Kreises Lippe aus der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH sind vielfältig: Der Kreis Lippe war Gesellschafter geworden, um den Wirtschaftsstandort Ostwestfalen-Lippe zu stärken. Der Flughafen hat sich jedoch immer weiter zu einem Touristikflughafen entwickelt. Nur noch jeder fünfte Flug lippischer Unternehmensvertreter erfolgt von Paderborn aus.

Darüber hinaus hat sich das Umwelt- und Klimabewusstsein der Menschen in den vergangenen Jahren verändert. Es ist abzusehen, dass sich dadurch auch das Fluggastverhalten wandelt, was es zu berücksichtigen gilt. Ausschlaggebend ist außerdem die finanzielle Lage des Flughafens, die sich durch die Corona-Pandemie nochmals verschärft und zu wachsenden Verlustausgleichen durch die Gesellschafter geführt hat. Bereits vor Jahren hatte der Kreis Lippe eine langfristige Planungs- und Entwicklungsstrategie gefordert. Der vorgelegte Plan sieht eine Re-Dimensionierung, also eine Verkleinerung des Betriebs vor, welche durch eine Insolvenz in Eigenregie umgesetzt werden soll.