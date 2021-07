Kreis Gütersloh: Impfangebot für kleine und mittlere Unternehmen

Dezentraler Service für die ganze Belegschaft.

Kreis Gütersloh. Kleine und mittlere Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Beschäftigten sowohl im Impfzentrum als auch beim Impfbus gegen SARS Cov-2 impfen zu lassen. Dieses Angebot des Kreises Gütersloh richtet sich an ganze Belegschaften, die ansonsten keine Impf-Infrastruktur nutzen können. Wahlweise stehen Impfstoffe von BioNTech, Moderna und Johnson & Johnson zur Verfügung. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der Impfbus tourt durch den Kreis. Die Standorte in der kommenden Woche sind: in Verl, Gütersloh, Steinhagen, Versmold, Halle, Schloss Holte-Stukenbrock, Harsewinkel und Rietberg. Alle aktuellen Stationen samt Datum und Uhrzeiten finden Interessenten online unter www.kreis-guetersloh.de/impfzentrum

Rechtsanwalt Burkhard Marcinkowski, Geschäftsführer der Gütersloher Unternehmerverbände: „Gemeinsam mit unseren Mitgliedunternehmen, die zum Großteil ihre Belegschaften und Dritte bereits mit betrieblichen Ressourcen geimpft haben, halten wir es zur Bekämpfung der Pandemie für sinnvoll, alle Möglichkeiten zu nutzen, um einen möglichst hohen Impfgrad in den Belegschaften und in der Bevölkerung zu erreichen. Dazu gehört auch das Angebot des Impfzentrums und des Impfbusses.“

Das Impfzentrum hat weiterhin drei Impfstraßen in Betrieb und ist an allen Tagen (auch wochenends) von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Ausnahme: Am Montag, 26. Juli, sowie am Dienstag, 27. Juli, bleibt das Impfzentrum geschlossen.

Für weitere Fragen ist die Impfhotline des Impfzentrums zu den gewohnten Zeiten montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 05241/85 2960 erreichbar.