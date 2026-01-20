Klosterlandschaft Westfalen-Lippe: „finde dein Licht“ 2026 startet mit 35 Veranstaltungen

Von Konzert, Lichtkunst und Fackelzug bis Yoga im Kloster: Die Reihe rund um Mariä Lichtmess läuft vom 18. Januar bis 13. Februar.

OWL. Finde dein Licht 2026 lädt vom 18. Januar bis zum 13. Februar dazu ein, das neue Jahr mit besonderen Lichtmomenten zu beginnen und die Klosterlandschaft Westfalen-Lippe auf neue Weise zu entdecken. Insgesamt stehen 35 Veranstaltungen auf dem Programm – von musikalischen Angeboten über Lichtinstallationen bis zu meditativen Formaten. Koordiniert wird die Reihe vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL).

„Klosterorte sind weit mehr als stille Zeugen vergangener Zeiten. In Westfalen-Lippe begegnet uns eine außergewöhnlich vielfältige Klosterlandschaft – von mittelalterlichen Gemäuern mit jahrhundertealter Geschichte bis hin zu lebendigen Orten spiritueller und kultureller Begegnung“, betont LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger. Das Thema Licht stehe dabei im Zentrum vieler Programmpunkte – als Symbol, Stimmung und Impuls für neue Begegnungen.

Der Auftakt von finde dein Licht 2026 führt am 18. Januar ins ehemalige Augustiner-Chorfrauen-Kloster Langenhorst in Ochtrup (Kreis Steinfurt). Dort können Besucher:innen dem weihnachtlichen „Langenhorster Antiphonal“ aus der mittelalterlichen Klosterzeit lauschen. Musikalisch gestaltet wird der Abend vom Streichorchester „Concerto Münsterland“ unter der Leitung von Anke Kienast.

Einen atmosphärischen Schwerpunkt setzt das Stift Kappel in Lippstadt (Kreis Soest): Gemeinsam mit dem Design Seminar Profipax und der evangelischen Kirchengemeinde werden Stiftskirche und Außengelände in Szene gesetzt. Die Lichtinstallation schafft einen besonderen Ort zum Verweilen – ruhig, eindrucksvoll und bewusst entschleunigt.

In Bad Salzuflen (Kreis Lippe) lädt die Lebensgemeinschaft St. Raphael zu einem Kreativprogramm mit Lichtspielen und erzählerischen Momenten ein. Der Geschichtenerzähler Lothar Schröer und die „RaphaelsMusik“ begleiten das Publikum in ein entspanntes, poetisches Ambiente, das bewusst Raum für innere Ruhe und kleine Auszeiten lässt.

Wer den Jahresbeginn lieber meditativ angeht, findet mit „Finde dein inneres Licht – Yoga im Kloster“ in der ehemaligen Benediktinerabtei Liesborn (Kreis Warendorf) ein passendes Angebot. Vor dem rund 1.000 Jahre alten Liesborner Evangeliar praktizieren die Teilnehmer:innen gemeinsam mit Yogalehrerin Sabrina Grunwald aus Lippstadt Yoga und Meditation.

Auch für alle, die gerne draußen unterwegs sind, bietet die Reihe passende Erlebnisse: In Rumbeck startet an der Stiftskirche St. Nikolaus (Hochsauerlandkreis) ein Fackelzug zum Heiligenhaus im Mühlbachtal. Nach einer kurzen Besinnung klingt der Abend bei heißem Tee, Glühwein und Gebäck aus.

Ein Highlight für Familien und Kulturinteressierte ist das Programm im LWL-Landesmuseum für Klosterkultur der Stiftung Kloster Dalheim in Lichtenau (Kreis Paderborn). Erwachsene entdecken in einer Sonderführung die Bedeutung des Lichts im mittelalterlichen Kloster, Kinder erleben das Thema in einer eigenen Führung mit anschließender Kerzen-Bastelaktion. Um 17 Uhr lädt das Kloster gemeinsam mit dem Pastoralen Raum Wünnenberg-Lichtenau ein, den traditionellen Abschluss der Weihnachtszeit zu feiern.

Eine besondere Zeit der Einkehr bietet zudem das Bergkloster Bestwig (Hochsauerlandkreis): Zwei Tage lang reflektieren Teilnehmer:innen mit Texten aus der Bibel und anderen Religionen über „Gottes Führungsstil“. Austausch und bewusstes Schweigen sollen Orientierung geben – und Licht auf den persönlichen Weg zu einem befreiten Leben werfen.

Hintergrund: Die Reihe finde dein Licht 2026 möchte die Klosterlandschaft Westfalen-Lippe in ihrer spirituellen, kulturellen und gemeinschaftlichen Vielfalt neu erlebbar machen. Alle Termine, ausführliche Informationen sowie die Veranstaltungsbroschüre sind online abrufbar. Die Printversion der Broschüre kann per E-Mail bestellt werden.

Info & Kontakt:

Weitere Informationen: https://klosterlandschaft-westfalen-lippe.lwl.org/de/finde-dein-licht/finde-dein-licht-2026/

Print-Broschüre bestellen: klosterlandschaft-westfalen-lippe@lwl.org