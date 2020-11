Kliniksanitäter qualifiziert für Einsatz auf Intensivstationen – Unterstützung aus den eigenen Reihen

Bielefeld/Bethel. Niklas Feix ist Medizinstudent im zweiten Jahr. Im Rahmen seines Pflegepraktikums am Evangelischen Klinikum Bethel (EvKB) hat der 19-Jährige eine Qualifikation zum Kliniksanitäter gemacht und die ist aktuell äußerst wertvoll. Denn wenn die Zahlen der intensivpflichtigen Patienten durch Covid-19 weiter steigen, wird mehr Personal gebraucht, das die examinierten Fachpflegekräfte unterstützt. Bislang ist die Situation auf den Intensivstationen im EvKB zwar fordernd, aber durch die vorausschauende Planung kontrolliert.

„Die Infektionslage entwickelt sich derzeit so dynamisch, dass mein Einsatz als Kliniksanitäter wahrscheinlich wird.“ Niklas Feix, 19 Jahre alt und Medizinstudent im zweiten Jahr an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, hat im März 2020 ein Pflegepraktikum auf einer Intensivstation im EvKB begonnen. „Das war fast zeitgleich mit dem Beginn der Pandemie und weil es mir in der Intensivmedizin so gut gefallen hat, konnte ich bei dem gerade angelaufenen Projekt Kliniksanitäter sofort mitmachen.“

Vorausschauend hatten das Studieninstitut Westfalen-Lippe und das EvKB die Qualifikation zum Kliniksanitäter oder zur Kliniksanitäterin im Frühjahr als Kombination aus Online-Lernprogramm sowie Praxiseinsatz auf die Beine gestellt, um kurzfristig ausreichend geschultes Personal für die Intensivstationen und Notaufnahmen in OWLs Krankenhäuser zu haben. Rettungskräfte und Pflegepersonal konnten und können diese zusätzliche Qualifikation erwerben. „Das Angebot besteht weiterhin“, betonen Dr. Gerrit Jansen, Oberarzt am EvKB und Eugen Latka vom Studieninstitut, die das Programm inhaltlich und videotechnisch umgesetzt haben. Unterstützt wurden sie von Intensivpflegekraft und Pflegeentwicklerin Franziska Behrens und Gesundheits- und Krankenpflegerin Silvana Zeiser. Gelernt wird online mit einem Praxisabschluss auf einer Intensivstation. „Die Videos sind super praxisnah und verständlich. Mit ihnen kann man sich bestens auf die Tätigkeiten in der Intensivstation vorbereiten“, erzählt Niklas Feix, der hofft, bei seinem Einsatz als Kliniksanitäter den Teams, die ihn in seinem Praktikum so herzlich aufgenommen haben, etwas zurückgeben zu können.

Wer Interesse an dieser neuen Qualifizierung hat, die gerade jetzt von enormer Bedeutung ist, ist herzlich willkommen unter kliniksanitaeter@evkb.de.