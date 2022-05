Kirchenhistoriker Hubert Wolf hält Plädoyer für Einigkeit und Recht und Freiheit

19. Hoffmann-von-Fallersleben Rede in Corvey

Höxter. Nach zweijähriger Corona-Pause fand am 1. Mai wieder die Hoffmann-von Fallersleben Rede statt. Rund 170 Besucher waren in den Kaisersaal des Schloss Corvey gekommen um die 19. Hoffmann-von-Fallersleben Rede vom renommierten Kirchenhistoriker Prof. Dr. Dr. Hubert Wolf zu hören.

Nach der Begrüßung durch Hausherrn Viktor Herzog von Ratibor und Fürst von Corvey, stellte Dr. Stoltz vom Heimat- und Verkehrsverein den diesjährigen Redner vor. Das Tableau-Quartett sorgte für die passende musikalische Umrahmung.

Wolf hielt eine leidenschaftliche Rede für mehr Einigkeit und Recht und Freiheit. Hierbei ging der Priester und Theologe auf Deutschland, Europa und Corvey ein und verband die Geschichte und Gegenwart mit vielen Anleihen an Zitate und Verse von Dichtern und Philosophen, von Päpsten und Wissenschaftlern. Der Ukraine-Krieg sei eine Mahnung und Aufforderung an alle, sich immer wieder neu zu vergewissern, wo wir selbst stehen. Wolf warf hierbei auch den Blick auf lange Zeit geltende Dogmen wie die Unfehlbarkeit des Papstes oder die Unvereinbarkeit von Katholizismus und modernem Rechtsstaat.

Im Anschluss an die Rede überreichte Höxters Bürgermeister Daniel Hartmann Herrn Wolf die Hoffmann von Fallersleben- Plakette und bat ihn, sich in das goldene Buch der Stadt Höxter einzutragen. Für Hartmann war dies eine Premiere, die ihn sehr Stolz mache. Die Plakette wurde auf Anregung des Arbeitskreises Hoffmann-von-Fallersleben des Heimat- und Verkehrsvereins Höxter von der Verbundvolksbank OWL-Stiftung ausgelobt.

Zusätzlich zu den über € 6.000, die durch Spenden für die Eintrittskarten zusammenkamen, stellt Hubert Wolf das Preisgeld der Hoffmann-von-Fallersleben Plakette in Höhe von € 3.000 ebenfalls zur Verfügung. Das Geld soll in diesem Jahr an den Krisenfonds der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster gehen, für die sich Herr Wolf engagiert. Der Krisenfonds wurde ins Leben gerufen, um den Mitgliedern der Universität zu helfen, die durch den Krieg gegen die Ukraine unverschuldet in Not geraten sind.