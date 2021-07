Kinder und Jugendliche für Studienteilnahme gesucht

Bielefeld-Bethel. Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie am Evangelischen Klinikum Bethel (EvKB) untersucht in verschiedenen Forschungsprojekten, wie effektiv sich Gleichstromstimulation auf die Aufmerksamkeit, das Gedächtnis und die Perspektivübernahmefähigkeit von Kindern und Jugendlichen auswirkt. Gesucht werden daher Kinder und Jugendliche mit (Verdacht auf) AD(H)S oder Autismus-Spektrum-Störung im Alter von 10-18 Jahren oder für Kontrollstudien ohne Erkrankungen im Alter von 10-17 Jahren. Bei Interesse oder Fragen steht das Studienteam unter Tel. 0521 772-76960 oder 0521 772-76964 oder per E-Mail an stiped@evkb.de zur Verfügung.

Bei der sogenannten Gleichstromstimulation (tDCS) können einzelne Gehirnbereiche durch auf der Kopfhaut platzierte Elektroden mit einem sehr schwachen elektrischen Strom gezielt angeregt werden. Diese Methode wird bei Erwachsenen bereits zu Behandlung verschiedener Erkrankungen der Stimmung, Emotionen, Aufmerksamkeit und des Gedächtnisses mit Erfolg angewendet. Es handelt sich um eine gut verträgliche und nebenwirkungsarme Therapie. Die daraus resultierenden Erkenntnisse sollen dabei helfen, Therapieangebote für Kinder und Jugendliche weiterzuentwickeln, die an einer Aufmerksamkeits-Defizit-Störung mit/ohne Hyperaktivität (ADHS) oder einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) leiden.

Die Termine unterteilen sich in psychologische Interviews, ggf. eine Kernspinuntersuchung sowie die Aufzeichnung von hirnelektrischen Strömen (EEG) mit und ohne Gleichstromstimulation.

Für die Teilnehmenden bietet sich ein interessanter Einblick in die wissenschaftliche Forschung, sowie eine psychologische Diagnostik und Beratung. Zudem erhalten sie eine Aufwandsentschädigung in Form von Bargeld oder Gutscheinen sowie eine Fahrtkostenerstattung.