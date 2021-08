Kennenlerngespräch im Rathaus

Paderborn. Bürgermeister Michel Dreier lud die Stipendiatinnen und Stipendiaten, die durch die Stiftung Studienfonds OWL eine Förderung erhalten, zu einem Kennlerngespräch in das Rathaus ein. Gemeinsam mit Monika Bürger, Leitung des Haupt- und Personalamtes, begrüßte er die Studierenden der Universität Paderborn Robin Louis Mascarenhas (International Economics and Management), Isabel Kleffner (Lernbereich Sprachliche Grundbildung) und Oladipupo Sam Ajayi (Applied Neuroscience in Sports & Exercises). Auch Fadeke Olayemi Berida (Applied Neuroscience in Sports & Exercises), die bereits ihr Studium absolviert hat und im letzten Jahr zu Gast war, nahm erneut an dem Treffen teil. In dem Gespräch ging es neben dem Studium auch um berufliche Pläne und das Leben in Paderborn. Die Teilnehmenden erhielten als kleine Aufmerksamkeit auch einen fair gehandelten Paderborn-Beutel.

Der Studienfonds OWL vergibt Leistungsstipendien an Studierende, die an einer der fünf staatlichen Hochschulen in OWL studieren, sehr gute Schul- oder Studienleistungen erzielen und sich sozial engagieren. Die Förderung ist nicht rein finanziell. Es gibt auch ein umfangreiches ideelles Förderprogramm. Dazu zählen Workshops, Seminare, die Vermittlung von Projekt- oder Abschlussarbeiten und der wissenschaftliche Austausch. Die Dauer ist auf zwei Studienjahre ausgelegt und kann um ein weiteres Jahr verlängert werden.

Auch die Stadt Paderborn unterstützt die Stiftung Studienfonds OWL nicht nur auf finanzieller Ebene. Sie beteiligt sich auch mit Veranstaltungen, Führungen oder Vorträgen an dem Förderprogramm.