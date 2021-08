Kelvin Ofori kommt von Fortuna Düsseldorf

Paderborn. Einen kreativen Offensivspieler mit viel Perspektive hat der SCP07 vor dem dritten Spieltag der Zweitliga-Saison 2021/2022 verpflichtet. Der 20-jährige und 1,72 Meter große Kelvin Ofori kommt vom Zweitliga-Begleiter Fortuna Düsseldorf an die Pader und hat hier einen Zweijahres-Vertrag unterschrieben. Der Ghanaer wird im SCP07-Team die Rückennummer 14 tragen.

Kurz nach der Verpflichtung von Bernard Tekpetey, der zuvor das SCP07-Trikot getragen hatte, kam Ofori im Sommer 2019 zu Fortuna Düsseldorf. Wenige Tage nach seiner Vertragsunterzeichnung erzielte er im DFB-Pokal beim 3:1-Sieg gegen den FC 08 Villingen sein erstes Pflichtspiel-Tor für die Fortuna. Das erste Bundesliga-Spiel absolvierte Ofori beim 1:1-Unentschieden gegen den 1. FSV Mainz 05 am 8. März 2020.

„Wir haben intensiv den Markt sondiert, um einen dribbelstarken Offensivspieler zu verpflichten. Kelvin bringt den Vorteil mit, dass er bereits auf Zweitliga-Niveau trainiert hat und in der Offensive flexibel einsetzbar ist. Er ist damit eine weitere Alternative in unserem Kader. Wir wollen sein Potenzial in Paderborn weiterentwickeln“, heißt Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth den Spieler an der Pader willkommen.