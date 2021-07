„Karibik in OWL“ – Heiße Rhythmen am Freitag auf der Burg Vlotho

Vlotho . Im Rahmen des Kultursommers 2021 in Vlotho startet am Freitag, 9. Juli 2021 ab 18 Uhr ein weiteres „Hutkonzert“. Kein offizielles Eintrittsgeld wird gefordert, sondern jeder gibt das, was das Programm ihr bzw. ihm wert ist. Die Berliner Band „Orquesta Burundanga“, die mit 9 internationalen Musiker*innen die Besucher*innen mit karibischen Rhythmen sowie unter anderem mit Salsa, Merenque und Rumba unterhalten wird, besteht bereits seit fast 30 Jahren und hatte ihren Ursprung in Berlin.

Sieben Frauen und zwei Männer werden zwischen 18 und 21 Uhr unter Leitung von Susanne Schulz (auf dem Foto vorne), die in ihre alte Heimat Vlotho zurückgekehrt ist, das Publikum begeistern wollen. „Endlich mal wieder Live-Musik mit einem Live-Auftritt“, schwärmt Susanne Schulz „und dann noch hier in einem so schönen Ambiente über den Dächern Vlothos und der Weser.“ Die Veranstalter mit der Kulturbeauftragten Katharina Vorderbrügge und Ark Paulsen von der Vlotho Marketing GmbH (beide im Bildhintergrund) weisen darauf hin, dass Reservierungen für Freitagabend ab sofort ausschließlich über den Burgwirt bzw. das Burgrestaurant möglich sind. Alle Besucher*innen wird empfohlen, im Vorfeld die Luca-App im Internet bzw. über den Playstore zu laden, da eine Registrierung über diese App erfolgen wird. „Die Wettervorhersage ist gut, das Programm mit der Musik ist einmalig und wir hoffen auf reges Interesse“ so die Kulturbeauftragte Katharina Vorderbrügge, die dem 2. Auftritt im Rahmen des Kultursommers Vlotho 2021 mit Spannung entgegenfiebert.