Klimapolitische Diskussion der Kandidatenrunde II mit Maja Göpel, Luisa Neubauer, Tilo Jung und weiteren

Am kommenden Freitag, den 8. Januar 2021, werden Maja Göpel, Luisa Neubauer und Tilo Jung unter dem Titel “Die Klimafrage: Was kann die CDU?” die “Kandidatenrunde II” der CDU direkt im Anschluss, gegen 20:30 Uhr, live analysieren und kommentieren.

Mit dabei sind außerdem drei junge Fridays for Future-Aktivist*innen, welche von der Politik der Kandidaten für den CDU-Vorsitz auf ganz unterschiedliche Weise direkt betroffen sind: als Bewohnerin eines Dorfes an der Tagebaukante Garzweiler, als politisch engagierter Geflüchteter und als Mitglied der Jungen Union.

Luisa Neubauer stellt klar: “Auch in der Coronakrise eskaliert die Klimakrise bisher ungebremst. Wir können keine weitere Legislaturperiode an klimapolitische Stagnation verlieren. An alle drei Kandidaten stellt sich der klare Anspruch eine Paris-verträgliche Politik anzubieten. Auch die CDU braucht einen Plan für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels!”

Im vergangenen Jahr konnten die deutschen Klimaziele laut Agora Energiewende zu ⅔ nur aufgrund der Nebeneffekte der Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Ob Deutschland seinen Beitrag zum Pariser Klimaabkommens einhalten kann, wird maßgeblich von den in der kommenden Legislaturperiode getroffenen klimapolitischen Maßnahmen abhängen, wie unter anderem eine Studie des Wuppertal Instituts bestätigt. Im Bundestagswahljahr verlangt Fridas for Future daher von allen Parteien – und damit insbesondere auch vom Vorsitzenden einer der Regierungsparteien und möglichen Kanzlerkandidat – Klima- und Wahlprogramme, welche konkrete Maßnahmen in den kommenden Monaten und Jahren zur schnellen Senkung der CO2-Emissionen enthalten.

“Die zweite Kandidatenrunde wird aller Voraussicht nach ein klimapolitisches Bullshit-Bingo. In unserem Format werden wir die Aussagen deshalb mit kritischem Blick in Frage stellen und die wissenschaftliche Wirksamkeit der Pläne diskutieren”, ergänzt Tilo Jung.

Produziert wird die Sendung von Jung & Naiv. Live gestreamt wird sie sowohl über den YouTube-Kanal von Tilo Jung: https://youtu.be/8YYGWMdYnuQ, als auch über den von Fridays for Future: https://youtu.be/I4tnZwCS2yA